Выброс пепла стал самым значительным с начала текущего года. Вулканическое облако двигается на восток. Спустя несколько часов вулкан повторно выбросил огромный столб пепла, достигший высоты в 3,5 километра.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.