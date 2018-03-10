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    Чарлстон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    На месте стрельбы в церкви в Чарлстоне
    Цветы и молитвы на месте стрельбы в церкви в Чарлстоне 
    04:18 20.06.2015
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    Трагедия произошла вечером 17 июня. Все погибшие - афроамериканцы. Минюст США возбудил дело по факту массового убийства по мотивам ненависти.
    Барак Обама
    Расизм остается вызовом для США - Обама
    03:48 20.06.2015
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    Президент США после стрельбы в церкви заявил, что расизм остается вызовом, с которым "мы должны бороться все вместе". При этом он добавил, что расизм предает демократию.
    Полиция показала фото подозреваемого, устроившего бойню в Чарлстоне. Видео
    Полиция показала фото подозреваемого, устроившего бойню в Чарлстоне 
    16:22 18.06.2015
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    Полиция американского города Чарлстон распространила фотографию предполагаемого преступника, устроившего бойню в местной церкви, а также снимок автомобиля, на котором тот мог скрыться.
    В американском Чарльстоне в церкви расстреляли 9 прихожан. Видео
    На месте убийства 9 прихожан церкви в Чарлстоне 
    09:59 18.06.2015
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    Девять человек погибли при стрельбе в церкви в городе Чарлстон (штат Южная Каролина), сообщил журналистам на пресс-конференции шеф полиции Чарлстона Грегори Маллен.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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