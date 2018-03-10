наверх
10.03.201807:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ЦАР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Медики в Африке. Архивное фото
    Почти 80 человек погибли в результате крупного ДТП в ЦАР
    02:47 06.07.2017
    122
    По данным местных медиков, в настоящий момент есть сведения о 78 погибших и 72 раненых. Масштабное ДТП произошло с участием грузовика, который перевозил людей.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    Новые обвинения в сексуальном насилии выдвинуты против миротворцев ООН в ЦАР
    23:57 11.11.2015
    245
    Сообщается, что обвинения касаются военнослужащих из Демократической республики Конго (ДРК). Две женщины после контактов с миротворцами забеременели.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    ООН сообщает об убийстве миротворца в ЦАР
    03:41 11.11.2015
    37
    Как пояснили в ООН, в лагере для внутренне перемещенных лиц в Батангафо произошли столкновения вооруженных групп христианских формирований "Анти-Балака" и членов разоруженной мусульманской группировки "Селека".
    Папа Римский Франциск в ходе службы в Ватикане
    Папа Римский Франциск посетит Африку 25-30 ноября
    21:52 10.09.2015
    29
    Ватикан сообщил, что понтифик намерен в конце осени побывать в Уганде, Кении и Центральноафриканской республике. В Африку Франциска пригласили главы этих государств и местные епископы.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    Изнасилованная французским военным в ЦАР девочка родила ребенка - ООН
    00:32 04.09.2015
    493
    Изнасилование было совершенно военнослужащим французских сил в стране - участником операции "Сангарис", о чем стало известно 30 августа. Прокуратура Парижа проводит собственное расследование.
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    В ЦАР около 400 протестующих напали на базу миротворцев ООН
    23:19 10.04.2015
    150
    Миротворцы MINUSCA пытались сдержать нападавших, которые пытались прорваться на территорию лагеря, при этом они вынуждены были сделать несколько предупредительных выстрелов.
    Ситуация в ЦАР. Архивное фото
    СБ ООН продлил оружейное эмбарго и санкции в отношении ЦАР
    05:01 23.01.2015
    62
    Речь идет об оружии и боеприпасах, военной технике, полувоенном снаряжении и запасных частях, а также о технической и иной помощи, связанной с военной деятельностью.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Миротворцы ООН освободили 67 человек, похищенных боевиками в ЦАР
    00:31 30.10.2014
    107
    Четыре женщины из 67 освобожденных заложников были похищены в столице страны, городе Банги, остальные были захвачены в плен в разных частях государства.
    Латвия. Архивное фото
    Министр обороны Латвии не может вылететь из столицы ЦАР из-за боев
    12:48 11.10.2014
    74
    Седьмого октября министр обороны и командир Национальных вооруженных сил Латвии прилетели в ЦАР, чтобы ознакомиться с ходом военной операции, в которой участвуют военнослужащие ЕС.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Миротворец ООН убит при нападении в ЦАР, еще восемь ранены
    00:48 10.10.2014
    46
    Патруль, в состав которого входили солдаты из Пакистана и Бангладеш, попал в засаду. Жертвой нападения стал пакистанский военнослужащий, еще восемь миротворцев были ранены.
    Город в Африке. Архивное фото
    Премьер-министр ЦАР представил новое правительство
    23:33 22.08.2014
    54
    Cоответствующий указ нового премьера ЦАР был зачитан в эфире национального радио страны. Сообщается, что в состав нового камбина войдут 27 министров и двое заместителей премьер-министра.
    Доллары США
    США выделили еще $51 млн на гуманитарную помощь ЦАР
    08:19 24.06.2014
    30
    Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами.
    Эстонские военные. Архивное фото
    Эстонские солдаты отправились в ЦАР на миротворческую миссию ЕС
    10:09 09.05.2014
    13
    Пехотное подразделение Сил обороны Эстонии, в количестве 45 человек, в пятницу отправилось в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) для участия в миссии Евросоюза по обеспечению мира.
    Ситуация в Ливии
    Христиане-жители столицы ЦАР покидают дома, опасаясь нападений
    14:23 01.04.2014
    3
    Сотни жителей христианских кварталов столицы Центральноафриканской республики - города Банги, покидают свои дома, опасаясь новых нападений со стороны экстремистов, передают во вторник французские СМИ.
    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон
    Евросоюз утвердил военную операцию в ЦАР
    17:27 10.02.2014
    2
    Евросоюз в понедельник утвердил военную операцию в Центральноафриканской республике, говорится в заявлении пресс-службы Европейского Совета.
    Жертвами нападения неизвестных в ЦАР стали 23 человека - агентство
    10:27 19.01.2014
    1
    Двадцать три человека, в том числе трое детей, по уточненным данным, стали жертвами нападения неизвестных на западе Центральноафриканской республики.
    Танк
    Французские танки заняли позиции у президентского дворца в столице ЦАР
    16:09 10.01.2014
    171
    По меньшей мере четыре танка французских вооруженных сил в пятницу заняли позиции рядом с президентским дворцом в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги вскоре после того как президент страны отказался от своих полномочий.
    Государственный секретарь США Джон Керри
    Керри: выборы в ЦАР надо провести до начала 2015 года
    09:48 27.12.2013
    4
    Госсекретарь США Джон Керри вновь призвал в четверг к переговорам между противоборствующими сторонами в Центральноафриканской республике и заявил, что в стране нужно провести выборы не позднее чем через 14 месяцев.
    Генеральный секретарь ООН Пан Ги Муном
    Глава ООН осудил новую вспышку насилия в ЦАР
    08:48 27.12.2013
    4
    Глава ООН Пан Ги Мун шокирован вспышкой насилия в Центральноафриканской республике (ЦАР), которая привела к гибели шести миротворцев из африканской международной миссии миротворцев MISCA.
    Бойцы
    Жертвами столкновений в столице ЦАР стали не менее 40 человек
    21:55 26.12.2013
    40
    Не менее 40 человек стали жертвами столкновений, вспыхнувших накануне в Банги, столице Центральноафриканской республики (ЦАР). Ранее сообщалось о пяти погибших миротворцах из Чада.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги