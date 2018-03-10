Как пояснили в ООН, в лагере для внутренне перемещенных лиц в Батангафо произошли столкновения вооруженных групп христианских формирований "Анти-Балака" и членов разоруженной мусульманской группировки "Селека".
По меньшей мере четыре танка французских вооруженных сил в пятницу заняли позиции рядом с президентским дворцом в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги вскоре после того как президент страны отказался от своих полномочий.
Госсекретарь США Джон Керри вновь призвал в четверг к переговорам между противоборствующими сторонами в Центральноафриканской республике и заявил, что в стране нужно провести выборы не позднее чем через 14 месяцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".