В интернете появилось видео интересного происшествия у острова Кайман Брак. Во время погружения к группе дайверов подплыла акула и начала кружиться. Приглядевшись они заметили, что из головы хищника виден длинный нож.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.