наверх
10.03.201806:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Кале

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Расселение стихийного лагеря беженцев в Кале во Франции
    В "джунглях" французского Кале около ста детей мигрантов устроили драку
    23:03 01.11.2016
    133
    По данным префектуры департамента Па-де-Кале, драка разгорелась между несовершеннолетними выходцами из Афганистана и Эритреи. Столкновение произошло в южной части "джунглей" около построенной мигрантами церкви.
    Снос лагеря беженцев во французском Кале
    Во Франции завершили снос лагеря мигрантов в Кале
    20:01 31.10.2016
    114Мигранты штурмуют ЕС
    Покинутые автофургоны, несколько десятков которых размещены у центра временного приема на окраине лагеря, будут уничтожены во вторник. По состоянию на вечер понедельника на территории "джунглей" остались лишь две построенные мигрантами мечети и одна церковь.
    Расселение стихийного лагеря беженцев в Кале во Франции
    "Джунгли" в огне: расселение беженцев стихийного лагеря в Кале 
    04:59 28.10.2016
    306
    Расселение лагеря мигрантов, называемого также "джунглями", завершилось к вечеру среды. В общей сложности более 5 500 бывших обитателей лагеря нашли приют в специальных центрах размещения.
    Мигранты в центре для беженцев в Кале
    Не только Кале. К чему приведет миграционный кризис в ЕС?
    11:37 25.10.2016
    491Мигранты штурмуют ЕС
    Эксперт-международник Олег Волошин в эфире "ГС" прокомментировал последствия мигрантского кризиса для Европы, отметив, что дальше будет только хуже, хотя запас прочности у ЕС очень большой.
    Центр для беженцев в Кале и мигранты
    Большая прогулка. В Кале ликвидируют лагерь мигрантов
    09:52 25.10.2016
    314Мигранты штурмуют ЕС
    Едва под тентом собирается группа из 50 человек, как один из стоящих неподалеку автобусов заводит двигатель: в спокойствии и с улыбками обитатели лагеря мигрантов во французском Кале отправляются в новую жизнь.
    Мигранты в центре для беженцев в Кале
    Исход из "джунглей": мигранты покидают лагерь для беженцев в Кале 
    14:45 24.10.2016
    173
    В понедельник во французском Кале началась эвакуация нелегалов из получившего название "джунгли" стихийного лагеря, который будет демонтирован по решению властей.
    Во Франции началась принудительная эвакуация обитателей лагеря беженцев в Кале. Видео
    Принудительная эвакуация обитателей лагеря беженцев в Кале 
    13:57 24.10.2016
    161Мигранты штурмуют ЕС
    По оценкам ассоциации "Приют мигрантов", около двух тысяч беженцев не хотят покидать трущобы. Высказываются опасения, что они окажут сопротивление полиции.
    Лагерь нелегальных мигрантов в Кале
    Мигранты, проживающие в лагере в Кале, начали покидать свои дома
    08:19 24.10.2016
    241
    В понедельник запланировано выселение обитателей лагеря, за которым позднее последует его снос. Жителям лагеря предстоит пройти своеобразную процедуру разделения. Всего предусмотрено деление по четырём категориям.
    Мигрант из Африки близ Евротоннеля в Кале, Франция
    Задержаны пять человек из-за нападений на мигрантов в Кале
    04:35 12.03.2016
    66Мигранты штурмуют ЕС
    Задержанным от 18 до 48 лет, их допрос продолжается со среды. Нападение на сирийцев было осуществлено у железнодорожного вокзала во французском Кале в январе.
    Горящий лагерь мигрантов во французском Кале
    Беженцы сжигают свое поселение во французском Кале 
    21:32 03.03.2016
    344
    Мигранты во французском Кале решили сами сжечь свое поселение, чтобы не дать французским властям, которые прислали на место расположения беженцев трактора и бульдозеры, уничтожить их лагерь.
    Протест беженцев из-за сноса лагеря в Кале. Видео
    Десятки беженцев во французском Кале зашили себе рты 
    05:26 03.03.2016
    304Мигранты штурмуют ЕС
    Беженцы протестовали против сноса палаточного лагеря нелегалов, названного "Джунгли". В ходе акции митингующие несли в руках таблички с надписями "Теперь-то вы к нам прислушаетесь?" и "Где же ваша демократия? Где наша свобода?".
    Протест мигрантов против выселения из лагеря беженцев во французском Кале.
    Дело принципа. Мигранты в Кале сжигают дома, чтобы полиция их не разрушила
    16:58 02.03.2016
    684
    Пепелище: сгоревшие кочаны капусты, втоптанный в грязь ботинок, рассыпанная крупа - все, что осталось от нехитрой лачуги, в которой в лагере мигрантов во французском Кале жила семья с детьми.
    Демонтаж жилищ мигрантов в лагере для беженцев во французском Кале.
    Обзор ИноСМИ: беженцы против полиции в Кале, победа Apple, умер Джордж Кеннеди
    12:20 01.03.2016
    264Мигранты штурмуют ЕС
    Мировые СМИ пишут о столкновениях мигрантов с французской полицией в городе Кале, победе Apple в суде Нью-Йорка, кончине актера Джорджа Кеннеди, а также о доказательстве связи между вирусом Зика и неврологическими заболеваниями.
    Снос стихийного лагеря мигрантов в Кале и каменная атака беженцев. Видео
    Снос стихийного лагеря мигрантов в Кале и "каменная атака" беженцев 
    11:01 01.03.2016
    375Мигранты штурмуют ЕС
    Столкновения между полицейскими и беженцами произошли во время сноса лагеря мигрантов "Джунгли" во французском портовом городе Кале 29 февраля. Для ликвидации беспорядков был применен слезоточивый газ.
    Мигранты
    Обзор ИноСМИ: штурм мигрантами порта во Франции, новый кандидат в президенты США
    14:00 24.01.2016
    651Мигранты штурмуют ЕС
    Мировые СМИ пишут о мигрантах в порту Кале, подтвержении вице-президента США Джо Байдена о готовности страны к военному решению в Сирии, планах экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга участвовать в выборах президента, а также аресте "канадского стрелка".
    Мигранты собирают вещи во французском Кале
    Мигранты собирают вещи в лагере во Франции 
    18:44 15.01.2016
    621Мигранты штурмуют ЕС
    Власти французского города Кале собираются снести бульдозерами лагерь нелегальных мигрантов из Африки и Ближнего Востока. Мигрантов в связи с похолоданием намерены переселить в жилые контейнеры.
    Как встречают Рождество беженцы в Кале
    Рождество в лагере беженцев в Кале 
    08:54 26.12.2015
    649
    25 декабря жители западных стран отмечают один из главных праздников — Рождество. Однако во французском Кале его встречают по-разному: в центре города открыты елочные базары и работают аттракционы.
    Мигранты на шоссе в районе французского города Кале
    Грузовики пробиваются через поток мигрантов во французском Кале 
    11:39 29.11.2015
    662Мигранты штурмуют ЕС
    Один из водителей грузовых фур снял на видео большое количество нелегальных мигрантов из Сирии и Африки, которые забрасывают машины и полицию камнями, а также пытаются зацепиться за грузовики.
    Крупный пожар вспыхнул в лагере беженцев в Кале
    Крупный пожар в лагере беженцев в Кале 
    10:30 14.11.2015
    499
    На территории лагеря беженцев во французском Кале вспыхнул сильный пожар. Префектура города сообщила, что инцидент не был связан с терактами в Париже и произошел по неосторожности.
    Мигранты
    Пожар в лагере мигрантов в Кале потушен, выставлено полицейское оцепление
    07:52 14.11.2015
    190Мигранты штурмуют ЕС
    По данным префектуры, в "джуглях", как называют стихийный лагерь поселенцев, в ночь на субботу огонь уничтожил 2,5 тысячи квадратных метров, в том числе палатки и хижины. При пожаре никто не пострадал.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги