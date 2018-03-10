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Беженцы протестовали против сноса палаточного лагеря нелегалов, названного "Джунгли". В ходе акции митингующие несли в руках таблички с надписями "Теперь-то вы к нам прислушаетесь?" и "Где же ваша демократия? Где наша свобода?".