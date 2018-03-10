По данным префектуры департамента Па-де-Кале, драка разгорелась между несовершеннолетними выходцами из Афганистана и Эритреи. Столкновение произошло в южной части "джунглей" около построенной мигрантами церкви.
Покинутые автофургоны, несколько десятков которых размещены у центра временного приема на окраине лагеря, будут уничтожены во вторник. По состоянию на вечер понедельника на территории "джунглей" остались лишь две построенные мигрантами мечети и одна церковь.
Едва под тентом собирается группа из 50 человек, как один из стоящих неподалеку автобусов заводит двигатель: в спокойствии и с улыбками обитатели лагеря мигрантов во французском Кале отправляются в новую жизнь.
В понедельник запланировано выселение обитателей лагеря, за которым позднее последует его снос. Жителям лагеря предстоит пройти своеобразную процедуру разделения. Всего предусмотрено деление по четырём категориям.
Беженцы протестовали против сноса палаточного лагеря нелегалов, названного "Джунгли". В ходе акции митингующие несли в руках таблички с надписями "Теперь-то вы к нам прислушаетесь?" и "Где же ваша демократия? Где наша свобода?".
Мировые СМИ пишут о столкновениях мигрантов с французской полицией в городе Кале, победе Apple в суде Нью-Йорка, кончине актера Джорджа Кеннеди, а также о доказательстве связи между вирусом Зика и неврологическими заболеваниями.
Столкновения между полицейскими и беженцами произошли во время сноса лагеря мигрантов "Джунгли" во французском портовом городе Кале 29 февраля. Для ликвидации беспорядков был применен слезоточивый газ.
Мировые СМИ пишут о мигрантах в порту Кале, подтвержении вице-президента США Джо Байдена о готовности страны к военному решению в Сирии, планах экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга участвовать в выборах президента, а также аресте "канадского стрелка".
По данным префектуры, в "джуглях", как называют стихийный лагерь поселенцев, в ночь на субботу огонь уничтожил 2,5 тысячи квадратных метров, в том числе палатки и хижины. При пожаре никто не пострадал.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".