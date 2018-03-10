Около 10 тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку русскоязычного населения Крыма в субботу на Красной площади в Чебоксарах, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по Чувашии Жуковец.
Ряд операторов связи и интернет-провайдеров в Чувашии во вторник заблокировали абонентам доступ к популярнейшему видеохостингу YouTube из-за постановления Роскомнадзора о блокировке отдельных видеороликов на данном ресурсе.
Следователи предъявили обвинение 26-летнему жителю Чувашии в неоднократном насилии над восьмилетними мальчиком и девочкой, проживавшими по соседству, которых он заманивал к себе домой под предлогом игр на компьютере.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".