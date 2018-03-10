наверх
10.03.201812:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Чувашия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Забег Натальи Погребняк. Видео
    "Золотые" забеги украинских легкоатлетов на Чемпионате Европы 
    04:49 22.06.2015
    297
    Наталья Погребняк выиграла забег на 200 метров с солидным преимуществом и персональным рекордом - 22.76 секунды. Украинка стала единственной в забеге, кому удалось вложиться в 23 секунды.
    Украинки побили рекорд Европы в эстафете
    Украинки побили рекорд Европы в эстафете 
    07:26 21.06.2015
    304
    В первый день соревнований, которые проходят в столице Чувашии, украинки на 0,49 секунды обогнали российских бегуний. Третьими финишировали представительницы сборной Германии - 43,21 сек.
    На заводе Архивное фото
    Ложь и правда об эвакуации заводов из ЛНР в Воронежскую область РФ
    13:22 23.03.2015
    9691Кредит МВФ и кризис в Украине.
    О вывозе луганских заводов в Россию заговорили еще прошлым летом. Недавно история получила продолжение: сообщается о подготовке к переезду еще двух крупных предприятий в Воронежскую область.
    МВД: более 10 тыс человек поддерживают жителей Крыма в Чебоксарах
    15:19 15.03.2014
    7Обострение ситуации в Крыму
    Около 10 тысяч человек приняли участие в митинге в поддержку русскоязычного населения Крыма в субботу на Красной площади в Чебоксарах, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по Чувашии Жуковец.
    Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
    Муфтий Москвы станет наблюдателем на референдуме в Крыму от ОП РФ
    15:25 13.03.2014
    9Обострение ситуации в Крыму
    Муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов сообщил, что будет наблюдателем на референдуме 16 марта в Крыму от Общественной палаты.
    YouTube
    Ряд интернет-провайдеров Чувашии заблокировали доступ к YouTube
    17:56 11.03.2014
    23
    Ряд операторов связи и интернет-провайдеров в Чувашии во вторник заблокировали абонентам доступ к популярнейшему видеохостингу YouTube из-за постановления Роскомнадзора о блокировке отдельных видеороликов на данном ресурсе.
    Задержанный
    Педофил в России заманил к себе детей и надругался над ними
    10:30 27.01.2014
    68
    Следователи предъявили обвинение 26-летнему жителю Чувашии в неоднократном насилии над восьмилетними мальчиком и девочкой, проживавшими по соседству, которых он заманивал к себе домой под предлогом игр на компьютере.
    Подозреваемый
    Украинский торговец цыплятами пойдет под суд в Чувашии
    11:22 02.07.2013
    14
    Гражданин Украины, нелегально торговавший цыплятами в Чувашии, предстанет перед судом за попытку подкупить полицейского, вложив тысячу рублей в российский Кодекс об административных нарушениях (КоАП).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги