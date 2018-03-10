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    Чапаевск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Чапаевск - последствия взрывов в Самарской области
    Три вагона тротила перевернулись под Самарой
    08:53 22.08.2013
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    На месте работают 20 полицейских, территория оцеплена. В ближайшее время должна начаться операция по подъему вагонов и установке их на рельсы.
    Снаряды и патроны, найденные неподалеку от полигона под Самарой
    Снаряды на трассе под Самарой "рассыпаны, как горох", сообщает МЧС
    17:21 20.06.2013
    8Взрывы снарядов на полигоне под Самарой
    "Снаряды рассыпаны по дороге как горох - в три-четыре слоя. Так что назвать какие-то сроки по их ликвидации пока невозможно", - сказал заместитель начальника ГУМЧС по Самарской области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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