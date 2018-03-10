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    Брюссельский столичный регион

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Флаги Украины и Европейского Союза
    Торговые консультации Украина - ЕС - РФ пройдут в Брюсселе 9-10 ноября
    00:05 04.11.2015
    284Соглашение об ассоциации Украины и ЕС
    Как сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская, на встрече будет обсуждаться дальнейшее использование инструментов Всемирной торговой организации для устранения барьеров в торговле с Россией.
    Газопровод. Архивное фото
    Соглашение о строительстве газопровода "Литва-Польша" подписано в Брюсселе
    19:40 15.10.2015
    594
    На подписание соглашения в Брюссель прибыли премьер-министр Латвии Лаймдота Страуюма, президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер Эстонии Таави Рыйвас и премьер-министр Польши Эва Копач.
    Флаг Евросоюза
    Ситуация в Украине не значится в повестке саммита ЕС - дипломат
    02:58 14.10.2015
    140Встреча "нормандской четверки" в Париже
    Саммит Евросоюза пройдет в Брюсселе в четверг и в пятницу. Вероятней всего, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд сообщат лидерам ЕС о "нормандских" переговорах по Донбассу.
    Йенс Столтенберг. Архивное фото
    НАТО не будет вмешиваться в конфликт в Сирии - Столтенберг
    12:52 12.10.2015
    210Сирия: военное противостояние.
    Генеральный секретарь альянса заявил, что у стран-членов НАТО не планов на вмешательство. Парламентская ассамблеа НАТО проходит в норвежском Ставангере.
    Петр Порошенко и Йенс Столтенберг
    НАТО приветствует прекращение огня в Украине, но ситуация хрупкая - генсек
    12:31 12.10.2015
    318Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Йенс Столтенберг заявил, что Россия также несет ответственность за ситуацию, "так как она продолжает поддерживать сепаратистов на востоке Украины".
    В одном из районов города Брюсселя
    Суточная забастовка парализовала железнодорожный транспорт в Брюсселе
    09:44 09.10.2015
    69
    В пятницу на маршрутах Брюссель-Париж и Париж-Брюссель аннулированы все рейсы высокоскоростных экспрессов Thalys, кроме двух вечерних. Забастовка нарушила также график поездов Еurostar, циркулирующих между Брюсселем и Лондоном.
    Морская операция учений Sea Breeze по стандартам НАТО
    НАТО планирует укрепить южные рубежи альянса - Столтенберг
    15:48 08.10.2015
    1764
    По словам генсека НАТО, военное командование альянса подтвердило наличие мощностей и инфраструктуры, необходимых для дислокации сил реагирования НАТО на южных рубежах.
    Морская операция учений Sea Breeze по стандартам НАТО
    Численность сил реагирования НАТО достигнет 40 тыс военнослужащих
    15:06 08.10.2015
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    Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО одобрили новую военную концепцию Сил реагирования. В них включены воздушный и военно-морской компоненты.
    Беспорядки в Брюсселе во время митинга профсоюзов
    Беспорядки в Брюсселе на митинге профсоюзов 
    23:29 07.10.2015
    199
    Десятки тысяч человек вышли на улицы Брюсселя, чтобы выразить свое несогласие с проводимой политикой жесткой экономии. Полиция задержала 14 участников беспорядков.
    Картина бельгийского художника Джеймса Энсора Скелеты-травести
    Картина Энсора "Скелеты-травести" продана за 2,02 млн евро на аукционе в Брюсселе
    21:28 07.10.2015
    402
    Аукционный дом назвал "исключительной" уплаченную за творение художника цену - в стартовом диапазоне оно оценивалась в 600 тысяч -750 тысяч евро.
    На месте взрыва в военкомате г. Аккерман Одесской области
    Фотоитоги 7 октября: подрыв военкомата, митинги в Киеве 
    19:09 07.10.2015
    314
    В столице состоялись акции протеста, организованные гражданами, страдающих редкими заболеваниями и нуждающихся в государственной поддержке. Они провели митинги под Кабмином и Минздравом.
    Флаги Евросоюза (ЕС) возле здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 13 мая 2015 г.
    ЕС: протокол по газу передан на утверждение правительствам Украины и РФ
    14:41 26.09.2015
    923Газ из России: "зимний пакет".
    После переговоров в Брюсселе стороны получили парафированный протокол встречи, в которой принимал участие вице-президент Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шевчович.
    Труба на дожимно-компрессорной станции (ДКС)
    Хроника 25 сентября: зимний пакет по газу, запрет на полеты авиакомпаний РФ
    11:39 26.09.2015
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    В пятницу стало известно о смерти четвертого бойца Национальной гвардии, пострадавшего под Верховной Радой 31 августа. В Брюсселе договорились о поставказ российского газа в Украину.
    Владимир Демчишин. Архивное фото
    Новак и Демчишин надеются договориться по зимнему газовому пакету
    18:09 25.09.2015
    83Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    В пятницу в Брюсселе проходит трехсторонняя встреча, на которой обсуждаются условия поставок топлива в Украине и его транзит в страны Евросоюза.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" подтвердил свое участие в переговорах по газу в Брюсселе
    22:26 24.09.2015
    139Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    В пятницу запланирована трехсторонняя встреча с участием Украины, России и Еврокомиссии. Стороны намерены обсудить дальнейшие условия поставок российского газа в Украину.
    Флаг Евросоюза (ЕС) возле здания Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. 20 мая 2015 г.
    Еврокомиссия рассчитывает согласовать зимний пакет на встрече с РФ и Украиной
    18:23 24.09.2015
    104Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович намерен "финализировать" зимний газовый пакет, который должны согласовать на трехсторонней встрече представители Украины и России.
    Владимир Демчишин. Архивное фото
    Демчишин рассчитывает на трехсторонку по газу 25 сентября в Брюсселе
    12:19 22.09.2015
    235Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Как сообщил глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин, позиция относительно зимнего пакета уже сформирована, встреча должна состоятся в пятницу, на ней будет подписан протокол, так как все пункты согласованы.
    Флаги Украины и ЕС
    Совет ЕС одобрил продление санкций против граждан РФ и Украины
    12:05 14.09.2015
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    По информации источников, санкции продлены для граждан Украины и России, которые ЕС считает причастными к подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины.
    Савченко в вышиванке в суде
    Надежда Савченко номинирована на премию "За свободу мысли" имени Сахарова
    18:38 10.09.2015
    144Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Премией Европарламента награждаются лица и организации, которые внесли особый вклад в защиту прав человека. Надежда Савченко включена в список номинантов.
    Многотысячные протесты в Кишиневе
    Фотоитоги 7 сентября: протесты в Кишиневе, а в Киеве Лагард 
    19:27 07.09.2015
    294
    Протесты в Кишиневе, которые начались в минувшее воскресенье на фоне политической обстановки в Молдавии, проходят под знаком борьбы с коррупцией, переизбрания президента, смены политической элиты.
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    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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