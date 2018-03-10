Как сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская, на встрече будет обсуждаться дальнейшее использование инструментов Всемирной торговой организации для устранения барьеров в торговле с Россией.
В пятницу на маршрутах Брюссель-Париж и Париж-Брюссель аннулированы все рейсы высокоскоростных экспрессов Thalys, кроме двух вечерних. Забастовка нарушила также график поездов Еurostar, циркулирующих между Брюсселем и Лондоном.
Как сообщил глава Минэнерго Украины Владимир Демчишин, позиция относительно зимнего пакета уже сформирована, встреча должна состоятся в пятницу, на ней будет подписан протокол, так как все пункты согласованы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.