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    Британская Колумбия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Столкновение двух грузовиков и двух автобусов в Канаде
    В Канаде столкнулись две фуры и два автобуса: 29 раненых
    13:02 26.02.2018
    61
    Канадские медики экстренной помощи сообщают почти о трех десятках пострадавших в результате масштабной аварии на трассе между городами Мерритт и Хоуп. Дорога была временно закрыта для ликвидации последствий ЧП.
    В Канаде произошел пожар на месте столкновения поезда и спиртовоза
    В Канаде мощный пожар заполыхал при столкновении поезда и спиртовоза 
    09:54 23.01.2018
    125
    В канадской провинции Британская Колумбия спасатели эвакуировали людей, которые проживают на расстоянии километра от места масштабного пожара.
    В Британии пляж накрыло облака хлора: более 200 пострадавших
    В Британии пляж накрыло "облако хлора": более 200 пострадавших
    07:51 28.08.2017
    459
    Отдыхающих эвакуировали с пляжа и призвали местных жителей закрыть окна и двери. Полиция, скорая помощь, пожарные и спасательные службы прибыли на место инцидента.
    На месте масштабного пожара в канадском Форт Макмюррей, провинция Альберта
    Власти Канады эвакуируют жителей еще одной провинции
    02:28 07.05.2016
    160Природные катаклизмы по всему миру.
    Эвакуация 500 человек проходит на северо-востоке провинции Британская Колумбия рядом с городом Форт-Сент-Джон. Существуют опасения, что пламя может перейти на леса соседней провинции Альберта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Столкновение двух грузовиков и двух автобусов в Канаде
    В Канаде столкнулись две фуры и два автобуса: 29 раненых
    13:02 26.02.2018
    61
    Канадские медики экстренной помощи сообщают почти о трех десятках пострадавших в результате масштабной аварии на трассе между городами Мерритт и Хоуп. Дорога была временно закрыта для ликвидации последствий ЧП.
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