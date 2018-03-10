Канадские медики экстренной помощи сообщают почти о трех десятках пострадавших в результате масштабной аварии на трассе между городами Мерритт и Хоуп. Дорога была временно закрыта для ликвидации последствий ЧП.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Канадские медики экстренной помощи сообщают почти о трех десятках пострадавших в результате масштабной аварии на трассе между городами Мерритт и Хоуп. Дорога была временно закрыта для ликвидации последствий ЧП.