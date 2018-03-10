наверх
10.03.201811:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Белу-Оризонти

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Разочарованные фанаты сборной Бразилии. Видео
    ВИДЕО. Полуфинал ЧМ-2014: реакция болельщиков 
    11:26 09.07.2014
    589Чемпионат мира по футболу 2014
    Сборная Бразилии проиграла команде Германии со счетом 1:7. Встреча прошла во вторник в Белу-Оризонти на стадионе "Минейрао". Бразильцы потерпели самое крупное поражение в своей истории.
    В Бразилии рухнул мост. Видео
    ВИДЕО. В Бразилии рухнул мост 
    17:31 04.07.2014
    652
    В бразильском городе Белу-Оризонти, где проходят матчи чемпионата мира по футболу, в результате обрушения недостроенного моста погибли не менее двух человек, еще 19 получили травмы.
    Страны мира. Бразилия
    Два человека погибли при обрушении эстакады в Бразилии - СМИ
    06:56 04.07.2014
    75Чемпионат мира по футболу 2014
    Жертвами обрушения эстакады в бразильском городе Белу-Оризонти, принимающем матчи футбольного чемпионата мира, стали два человека, еще 19 получили ранения, передает агентство Франс Пресс.
    Подготовка к чемпионату мира по футболу в Бразилии
    СМИ: в Бразилии в столкновении демонстрантов и полиции ранен репортер Рейтер
    06:17 13.06.2014
    35
    Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в четверг в бразильском городе Белу-Оризонти, протестующие забрасывали камнями здания банков и магазинов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги