Пока местные жители эвакуируются с Бали, туристы фотографируются на фоне дымящегося вулкана. Instagram заполнен снимками, где туристы позируют в бикини и делают стойку на руках. Популярны фото в масках-противогазах или с храмом Лемпуянг.
В понедельник облако дыма и пепла над вулканом Агунг на индонезийском острове Бали поднялось на высоту 4 км: закрыт международный аэропорт, объявлена эвакуация в радиусе 10 км от вулкана, но на курорте паники нет.
Извержение вулкана на Бали разрушило планы тысяч отдыхающих после того, как авиарейсы на и с популярного островного курорта были отменены. Изменения в расписании вылетов затронули около 59 тысяч пассажиров.
Питон переползал дорогу, когда охранник соседнего ресторана схватил его за голову и хвост, чтобы оттащить в сторону. Однако питон, достигавший в длину 4,5 метра, обвился вокруг мужчины, сломал ему шею и задушил его.
Участница от Украины на проходящем на индонезийском острове Бали всемирном конкурсе "Мисс мира 2013" Анна Заячковская заняла третье место на состоявшемся в воскресенье в рамках состязания красавиц конкурсе талантов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".