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    Бали (остров)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Туристы фотографируются на фоне проснувшегося вулкана Маунт Агунг на Бали
    Только без паники! Селфи во время извержения вулкана вас удивят 
    17:58 01.12.2017
    1518
    Пока местные жители эвакуируются с Бали, туристы фотографируются на фоне дымящегося вулкана. Instagram заполнен снимками, где туристы позируют в бикини и делают стойку на руках. Популярны фото в масках-противогазах или с храмом Лемпуянг.
    На Бали началось извержение вулкана Агунг
    Извержение на Бали: и не видно неба
    10:30 28.11.2017
    1111
    В понедельник облако дыма и пепла над вулканом Агунг на индонезийском острове Бали поднялось на высоту 4 км: закрыт международный аэропорт, объявлена эвакуация в радиусе 10 км от вулкана, но на курорте паники нет.
    На Бали началось извержение вулкана Агунг
    Впечатляющие кадры извержения вулкана на Бали и массовая эвакуация 
    13:42 27.11.2017
    1280
    Извержение вулкана на Бали разрушило планы тысяч отдыхающих после того, как авиарейсы на и с популярного островного курорта были отменены. Изменения в расписании вылетов затронули около 59 тысяч пассажиров.
    Извержение вулкана на Бали. Видео
    Извержение вулкана на Бали: 60 тыс туристов застряли в аэропортах 
    08:05 27.11.2017
    1326
    Власти Индонезии рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана Агунг на острове Бали, около 40 тысяч эвакуированы.
    Александр Прокопчук
    Вице-президентом Интерпола впервые стал россиянин
    10:03 10.11.2016
    546
    Пост президента ведомства занял заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэем. Вице-президентом избран генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
    Берег Индийского океана на Бали. Архивное фото
    Два иностранных туриста насмерть разбились на Бали
    12:01 23.10.2016
    131
    По данным местной полиции, молодые люди из Швейцарии управляли мотоциклом в нетрезвом состоянии, когда рано утром ехали в магазин за алкогольными напитками.
    Дэвид Боуи. Архивное фото
    Легендарный исполнитель Дэвид Боуи завещал развеять его прах на Бали
    08:59 30.01.2016
    105
    Боуи подготовил завещание в 2004 году. В документе говорится, что, если кремирование на индонезийском острове является "не практичным", он все же желает, чтобы его останки были кремированы и развеяны.
    Самолет австралийской авиакомпании Jetstar
    Virgin Australia и Jetstar отменили рейсы на Бали
    07:22 03.11.2015
    127
    Как сообщили авиакомпании, метеорологи считают небезопасными полеты в районе аэропорта Нгурах-Рай на Бали в связи с извержением вулкана Ринджани.
    Виды Бали
    Международный аэропорт на Бали закрыт из-за выброса пепла вулканом Раунг
    10:41 06.08.2015
    120Природные катаклизмы по всему миру.
    По словам официального представителя Минтранса Барата (J. A. Barata), аэропорт закрылся в 11.00 по местному времени и должен возобновить работу в 17.00.
    Тюрьма. Архивное фото
    Гражданка РФ приговорена в Индонезии к 16 годам тюрьмы
    14:05 11.05.2015
    212
    Двадцатишестилетняя Магнаева была задержана в балийском международном аэропорту "Нгурах-Раи" в декабре прошлого года после прилета из Гонконга с 2,1 килограмма метамфетаминов.
    Самолет. Архивное фото
    Самолет приземлился на Бали после ложного сообщения о попытке угона
    11:18 25.04.2014
    18
    Пилот лайнера, летевшего из Австралии на индонезийский остров Бали, заявил о "попытке угона" из-за пьяного пассажира, сообщает агентство Франс Пресс.
    Виды Бали
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на севере Индонезии
    08:37 17.02.2014
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    Землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера произошло минувшей ночью на севере Индонезии, к образованию цунами оно не привело.
    Берег Индийского океана на Бали. Архивное фото
    Тело одной из пропавших туристок-дайверов обнаружено у берегов Бали
    14:42 15.02.2014
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    Поиски еще пяти женщин и одного мужчины продолжаются. Все они граждане Японии.
    Дайвинг. Архивное фото
    Семь японских дайверов пропали в водах близ Бали
    13:01 15.02.2014
    14
    Семь японских туристок, занимавшихся дайвингом в водах островка Лембонган у юго-восточного побережья индонезийского острова Бали, пропали накануне без вести в ходе погружения.
    Питон
    Питон задушил охранника ресторана на острове Бали
    20:43 27.12.2013
    36
    Питон переползал дорогу, когда охранник соседнего ресторана схватил его за голову и хвост, чтобы оттащить в сторону. Однако питон, достигавший в длину 4,5 метра, обвился вокруг мужчины, сломал ему шею и задушил его.
    Виды Бали
    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло к западу от Суматры
    10:24 03.11.2013
    21
    Землетрясение магнитудой 5,6 по шкале Рихтера произошло в ночь на воскресенье у западного побережья индонезийского острова Суматра, цунами не ожидается.
    Конкурс
    Украинка заняла третье место в конкурсе талантов в рамках "Мисс Мира"
    17:08 22.09.2013
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    Участница от Украины на проходящем на индонезийском острове Бали всемирном конкурсе "Мисс мира 2013" Анна Заячковская заняла третье место на состоявшемся в воскресенье в рамках состязания красавиц конкурсе талантов.
    Число пострадавших в аварии самолета у берегов Бали возросло до 50
    18:52 13.04.2013
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    Самолет совершал рейс из города Бандунг, столицы индонезийской провинции Западная Ява. Авиалайнер Boeing 737 900 ER был произведен в 2012 году и лишь полгода находился в эксплуатации.
    Свыше 20 человек пострадали при катастрофе самолета у берегов Бали
    15:47 13.04.2013
    10
    СМИ также сообщают, что на борту самолета находился 101 пассажир и 7 членов экипажа. Агентство Франс Пресс передает, что в самолете были более 130 человек. Все находившиеся на борту авиалайнера живы.
    Виды Бали
    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на востоке Индонезии
    14:29 06.01.2013
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    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в воскресенье вечером в восточной части Индонезийского архипелага, угрозы цунами нет.
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