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    Остин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Стрельба в Остине
    Появилось видео момента стрельбы в Остине 
    13:21 31.07.2016
    314Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
    По меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы в американском городе Остин, еще трое человек пострадали, говорится в сообщении экстренных служб города.
    На месте стрельбы в Остине
    Один человек погиб, трое ранены при стрельбе в Остине - медики
    12:32 31.07.2016
    687
    Жертвой стрелка стала женщина в возрасте от 30 до 40 лет. По последним данным, полиция взяла ситуацию под контроль. Правоохранительные органы заявили, что стрельба велась в двух местах в одном районе.
    Золотое кольцо, принадлежавшее английской писательнице Джейн Остин
    Фанаты Джейн Остин помогли музею выкупить ее кольцо у певицы из США
    12:03 24.09.2013
    3
    Одно из трех сохранившихся украшений, принадлежавших писательнице, теперь будет помещено в экспозиции дома-музея Джейн Остин в Чоутоне (Хэмпшир).
    ФБР
    ФБР не нашло бомбы на борту севшего в США пассажирского лайнера
    11:12 11.06.2013
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    ФБР пытается установить личность человека, сообщившего о взрывном устройстве. Ведется расследование инцидента.
    ФБР
    Лайнер в США совершил экстренную посадку после сообщения о бомбе
    08:20 11.06.2013
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    Самолет со 143 пассажирами на борту приземлился в аэропорту города Финикс в сопровождении двух истребителей. Его встретили многочисленные сотрудники полиции и ФБР, а также бригада саперов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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