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Тег
Остин
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Появилось видео момента стрельбы в Остине
13:21 31.07.2016
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Бунт по-американски: Даллас, Луизиана, Флорида, Шарлотт...
По меньшей мере один человек стал жертвой стрельбы в американском городе Остин, еще трое человек пострадали, говорится в сообщении экстренных служб города.
Один человек погиб, трое ранены при стрельбе в Остине - медики
12:32 31.07.2016
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Жертвой стрелка стала женщина в возрасте от 30 до 40 лет. По последним данным, полиция взяла ситуацию под контроль. Правоохранительные органы заявили, что стрельба велась в двух местах в одном районе.
Фанаты Джейн Остин помогли музею выкупить ее кольцо у певицы из США
12:03 24.09.2013
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Одно из трех сохранившихся украшений, принадлежавших писательнице, теперь будет помещено в экспозиции дома-музея Джейн Остин в Чоутоне (Хэмпшир).
ФБР не нашло бомбы на борту севшего в США пассажирского лайнера
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ФБР пытается установить личность человека, сообщившего о взрывном устройстве. Ведется расследование инцидента.
Лайнер в США совершил экстренную посадку после сообщения о бомбе
08:20 11.06.2013
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Самолет со 143 пассажирами на борту приземлился в аэропорту города Финикс в сопровождении двух истребителей. Его встретили многочисленные сотрудники полиции и ФБР, а также бригада саперов.
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