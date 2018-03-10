наверх
10.03.201811:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Афон (гора)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Богослужение на Афоне
    На Афоне более тысячи паломников молились 22 часа в честь Архангела Михаила
    17:03 21.11.2016
    216
    Богослужение в Дохиаре возглавил наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона. На молитве присутствовали более тысячи паломников из Украины, России, Греции и других стран.
    Вадим Новинский
    Новинский улетел на Афон - МВД
    08:30 04.11.2016
    972Дело Новинского. Прикосновенен
    Советник главы МВД Зорян Шкиряк уточнил, что не знает, вернется ли народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в Украину после поездки на Афон.
    На Афоне найдено месторасположение келии XVII века, где принял монашество известный украинец преподобный Паисий Величковский
    На Афоне нашли келию, где принял монашество известный украинец
    16:21 22.06.2016
    495
    Святыня имеет огромное значение для исторического наследия украинского народа, так как в середине XVIII века Паисий Величковский принял в ней монашеский постриг.
    Святая гора Афон
    Во вторник состоится смена распорядительной власти Святой горы Афон
    17:42 14.06.2016
    324
    Новым протоэпистатом (главным смотрителем) горы Афон будет старец Варнава Ватопедский, а эпистатами-смотрителями станут старец иеромонах Филофей Кутлумушский, старец Андрей Каракальский, старец иеромонах Филимон Ставроникитский.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги