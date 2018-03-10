Богослужение в Дохиаре возглавил наместник Киевского Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона. На молитве присутствовали более тысячи паломников из Украины, России, Греции и других стран.
Новым протоэпистатом (главным смотрителем) горы Афон будет старец Варнава Ватопедский, а эпистатами-смотрителями станут старец иеромонах Филофей Кутлумушский, старец Андрей Каракальский, старец иеромонах Филимон Ставроникитский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".