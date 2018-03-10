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    Амур (река)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Паводок в Хабаровске
    Уровень Амура у Комсомольска превысил отметку в девять метров
    08:23 11.09.2013
    9
    Уровень Амура утром в среду у Хабаровска составил 741 сантиметр, снизившись за сутки на 12 сантиметров, в то время как у Комсомольска-на-Амуре он увеличился на 7 сантиметров - до 902 сантиметров.
    Паводок в Хабаровске
    Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре вырос до 895 см
    08:21 10.09.2013
    33
    Уровень Амура у Хабаровска утром во вторник составил 753 сантиметра, снизившись за сутки на 17 сантиметров, у Комсомольска-на-Амуре - 895 сантиметров, поднявшись на 8 сантиметров.
    Паводок в Амурской области
    Впервые за время паводка спал уровень воды в Амуре у Хабаровска
    13:02 04.09.2013
    9
    Впервые со времени начала паводка уровень воды в реке Амур у подтопленного Хабаровска спал на несколько сантиметров. К 6-9 сентября ожидается повышение уровня Амура до 810-820 сантиметров.
    Паводковая ситуация в Хабаровском крае
    Амур у Хабаровска может достичь отметки в 830 сантиметров к 5 сентября
    16:38 31.08.2013
    7
    Мощный паводок на Амуре продолжается несколько недель. Из-за паводка в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Подтоплено более 50 населенных пунктов, около 1,7 тысячи жилых домов, в которых проживают более 5 тысяч человек.
    Паводковая ситуация в Хабаровском крае
    Ущерб от паводка на Дальнем Востоке может превысить 30 млрд рублей
    13:19 27.08.2013
    8
    Всего в трех регионах Дальнего Востока - Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае - от паводка пострадали 190 населенных пунктов, 9,5 тысячи жилых домов.
    Паводок в Хабаровском крае
    Подъем уровня Амура замедлился, отмечают в Хабаровске
    11:34 24.08.2013
    8
    Уровень Амура у Хабаровска в субботу утром составил 720 сантиметров. Эвакуировано 1,5 тысячи человек из них 336 за последние сутки. Подтоплено 724 домов. Построено более 17 километров дамб.
    Паводок в Хабаровском крае
    Хабаровск готовится к новой волне паводка
    19:20 23.08.2013
    5
    Тысячи спасателей, военных и волонтеров укрепляют защитные сооружения в Хабаровске, где уровень воды может превысить критическую отметку. Готовятся к приходу большой воды и в других районах края, расположенных ниже по течению.
    Паводок в Амурской области
    Из-за наводнения на Дальнем Востоке РФ потеряла не менее 10 млрд руб
    15:03 23.08.2013
    8
    Ущерб от наводнения в дальневосточных регионах составил, по предварительным данным, не менее 10 миллиардов рублей, сообщил министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.
    Паводок в Хабаровске
    Гидрологи увеличили прогноз по подъему воды в Амуре до 8,3 метра
    13:28 23.08.2013
    10
    В настоящее время уровень реки у города составляет 7,16 метра. По данным МЧС, на утро пятницы в 26 муниципальных образованиях Дальнего Востока остаются подтопленными 134 населенных пункта, 82 из них - в Амурской области.
    Паводок в Амурской области
    Последствия наводнения на Дальнем Востоке России 
    13:06 22.08.2013
    123
    Регионы Дальневосточного федерального округа живут в режиме ЧС из-за сильнейших паводков уже третью неделю. Из опасной зоны эвакуировано 12,68 тысячи человек.
    Паводковая ситуация в Хабаровском крае
    Уровень воды в Амуре в РФ превысил опасную отметку на 1 метр
    12:10 21.08.2013
    12
    Уровень воды в реке Амур у Хабаровска днем в среду составил 696 сантиметров, что почти на метр выше опасной отметки в 600 сантиметров. 24-28 августа ожидается дальнейшее повышения уровня воды - до 730-780 сантиметров.
    Паводок в Хабаровске
    Около 100 человек остаются на затопленном острове под Хабаровском
    08:31 21.08.2013
    35
    Уровень Амура у Хабаровска утром в среду составил 688 сантиметров, увеличившись за сутки на 15 сантиметров. К 24-28 августа уровень может достигнуть 730-780 сантиметров. К среде в крае были подтоплен 481 жилой дом, 678 придомовых территорий.
    Паводок в Амурской области
    МЧС РФ рекомендует быть внимательными, помогая пострадавшим от паводка
    17:58 17.08.2013
    10
    МЧС России призывает граждан быть внимательными при перечислении средств пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке и пользоваться только теми расчетными счетами, которые опубликованы на официальных сайтах регионов.
    Эвакуация населения в Ленинском районе ЕАО
    Более 17 тыс человек эвакуировано из-за паводка на Дальнем Востоке
    15:49 17.08.2013
    13
    Более 17 тысяч человек эвакуированы из подтопленных паводком населенных пунктов на Дальнем Востоке, свыше 3,6 тысячи из них находятся в пунктах временного размещения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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