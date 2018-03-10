Мощный паводок на Амуре продолжается несколько недель. Из-за паводка в Хабаровском крае объявлен режим ЧС. Подтоплено более 50 населенных пунктов, около 1,7 тысячи жилых домов, в которых проживают более 5 тысяч человек.
Тысячи спасателей, военных и волонтеров укрепляют защитные сооружения в Хабаровске, где уровень воды может превысить критическую отметку. Готовятся к приходу большой воды и в других районах края, расположенных ниже по течению.
В настоящее время уровень реки у города составляет 7,16 метра. По данным МЧС, на утро пятницы в 26 муниципальных образованиях Дальнего Востока остаются подтопленными 134 населенных пункта, 82 из них - в Амурской области.
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска днем в среду составил 696 сантиметров, что почти на метр выше опасной отметки в 600 сантиметров. 24-28 августа ожидается дальнейшее повышения уровня воды - до 730-780 сантиметров.
Уровень Амура у Хабаровска утром в среду составил 688 сантиметров, увеличившись за сутки на 15 сантиметров. К 24-28 августа уровень может достигнуть 730-780 сантиметров. К среде в крае были подтоплен 481 жилой дом, 678 придомовых территорий.
МЧС России призывает граждан быть внимательными при перечислении средств пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке и пользоваться только теми расчетными счетами, которые опубликованы на официальных сайтах регионов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".