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    Александровск (Луганская область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Ситуация в Луганске
    Ополченцы уничтожили арсенал внутренних войск под Луганском
    08:53 30.05.2014
    14Спецоперация на востоке Украины
    Склад воинской части оказался полностью уничтожен во время штурма ополченцами в Александровске Луганской области, сообщается на сайте Нацгвардии в пятницу.
    Референдум на востоке Украины
    "Народный мэр" появился после референдума в Александровске
    09:45 19.05.2014
    31Референдум на востоке Украины
    Жители города Александровска избрали своего "народного мэра" после референдума, на котором Луганская область проголосовала за независимость от Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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