После массовой декоммунизации памятников по всей стране жителей, да и гостей столицы изрядно напугало исчезновение знака "Киев — город-герой" на одном из въездов в столицу. Как отреагировали на это сами украинцы в соцсетях?
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.