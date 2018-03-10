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    жители

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Ситуация на юго-востоке Украины
    Напряженная тишина в Донецке 
    02:44 05.02.2018
    486Донбасс: новое перемирие
    Мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует уменьшение количества нарушений режима тишины на 25%. Однако, несмотря на это, в ОБСЕ зафиксировали факт целенаправленного обстрела Донецкой фильтровальной станции противоположной стороной.
    Боевые действия на юге Афганистана
    ВВС Британии скрывали убийства гражданских в Афганистане - СМИ
    05:55 02.07.2017
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    По информации СМИ, существуют веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их домах.
    Жители села Бережинка выгоняют полицейских. Видео
    В Кировоградской области жители выгоняют полицейских 
    15:05 29.06.2017
    1460
    Жители села Бережинка Кировоградсукой области потребовали от полиции покинуть территорию населенного пункта, сообщил народный депутат Семен Семенченко.
    В Киеве на Позняках используют гвозди и шины для благоустройства территории
    В Киеве на Позняках используют гвозди и шины для благоустройства территории
    21:04 13.04.2017
    210
    По сообщению жителей, возле домов вкопали шины и прокололи их гвоздями, что бы "дети не ходили по ним". При этом люди опасаются, что есть огромный риск поранится в темноте об этот элемент благоустройства территории.
    Эвакуация мирных жителей из Восточного Алеппо с высоты птичьего полета. Видео
    Эвакуация мирных жителей из Восточного Алеппо с высоты птичьего полета 
    06:12 11.12.2016
    356Вооруженный конфликт в Сирии.
    Более 20 тысяч мирных жителей вышло из восточных районов Алеппо за первую половину субботы, 1,2 тысячи боевиков сложили оружие, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
    Зона АТО. Жизнь на линии огня в Марьинке
    Зона АТО. Жизнь на линии огня в Марьинке 
    02:46 29.11.2016
    396Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В фоторепортаже запечатлены разрушенные дома и немногочисленные жители, которые ежедневно рискуют жизнью на улицах одного из прифронтовых населенных пунктов Донбасса Марьинки.
    Под Киевом транспортный самолет испугал жителей, едва не влетев в дом. Видео
    Под Киевом транспортный самолет испугал жителей, едва не влетев в дом 
    01:47 24.09.2016
    860
    В пятницу в Буче по Киевом транспортный самолет, пролетавший над городом, чуть не задел многоэтажное жилое здание. Самолет шел на посадку в аэропорт, который расположен в Гостомеле.
    Денис Пушилин. Архивное фото
    Пушилин: в Донецк вернулось около 90% довоенного населения
    23:24 12.06.2016
    950Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По словам спикера парламента самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, люди в Донецке начинают жить мирной жизнью, исключение составляют окраины.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Житель поселка в Донбассе подорвался на взрывном устройстве
    01:43 16.05.2016
    54Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Потерпевший доставлен в городскую больницу, на данный момент его прооперировали. На месте происшествия работает полиция, обстоятельства устанавливаются.
    Возвращение в Припять через 30 лет
    Возвращение в Припять через 30 лет 
    22:54 26.04.2016
    875Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Несколько жителей Припяти, заставших 30 лет назад катастрофу на Чернобыльской АЭС, в преддверии годовщины трагедии решили вернуться в свои старые заброшенные квартиры и посмотреть, что теперь с ними произошло.
    Одесса (штат Техас)
    Техасская Одесса: как живут одесситы на американском Юге
    16:41 29.03.2016
    712
    У украинской Одессы есть 23 города-побратима на четырех континентах. Но кроме них, имеются еще и многочисленные тезки, пишут Сергей Дибров и Олег Константинов.
    Перемирие на Донбассе: окрестности Горловки. Видео
    Перемирие в Донбассе: ситуация в "серой зоне", окрестности Горловки 
    06:44 09.02.2016
    538Донбасс: мир или война.
    Военным корреспондентам удалось побывать в ряде сел поблизости Горловки, в так называемой "серой зоне". Местные жители рассказали о тяжелых условиях, в которых они живут последние два года.
    Новогодний Донецк
    Другая сторона. "Здравствуйте, я родилась в Донецке"
    10:05 06.01.2016
    5431Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Жители Донбасса хотят мира, стабильности, работать, зарабатывать деньги, все восстановить и продолжать жить нормальной жизнью, как было до войны: "ждут просто чуда какого-то".
    Дети Донбасса
    Выживание, надежды и "повзрослевшие" дети: соцопрос о жизни в Донбассе
    16:38 19.12.2015
    1397
    За последний год гуманитарная ситуация на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса значительно улучшилась. Однако мирные жители по-прежнему остро нуждаются в лекарствах и продуктах, детям необходима врачебная и психологическая помощь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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