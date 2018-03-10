Мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует уменьшение количества нарушений режима тишины на 25%. Однако, несмотря на это, в ОБСЕ зафиксировали факт целенаправленного обстрела Донецкой фильтровальной станции противоположной стороной.
По информации СМИ, существуют веские доказательства того, что безоружные афганские гражданские лица, которые рассматривались как потенциальные боевики Талибана, были убиты, а не задержаны во время рейдов в их домах.
По сообщению жителей, возле домов вкопали шины и прокололи их гвоздями, что бы "дети не ходили по ним". При этом люди опасаются, что есть огромный риск поранится в темноте об этот элемент благоустройства территории.
Более 20 тысяч мирных жителей вышло из восточных районов Алеппо за первую половину субботы, 1,2 тысячи боевиков сложили оружие, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Несколько жителей Припяти, заставших 30 лет назад катастрофу на Чернобыльской АЭС, в преддверии годовщины трагедии решили вернуться в свои старые заброшенные квартиры и посмотреть, что теперь с ними произошло.
За последний год гуманитарная ситуация на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса значительно улучшилась. Однако мирные жители по-прежнему остро нуждаются в лекарствах и продуктах, детям необходима врачебная и психологическая помощь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует уменьшение количества нарушений режима тишины на 25%. Однако, несмотря на это, в ОБСЕ зафиксировали факт целенаправленного обстрела Донецкой фильтровальной станции противоположной стороной.
Мониторинговая миссия ОБСЕ констатирует уменьшение количества нарушений режима тишины на 25%. Однако, несмотря на это, в ОБСЕ зафиксировали факт целенаправленного обстрела Донецкой фильтровальной станции противоположной стороной.
Несколько жителей Припяти, заставших 30 лет назад катастрофу на Чернобыльской АЭС, в преддверии годовщины трагедии решили вернуться в свои старые заброшенные квартиры и посмотреть, что теперь с ними произошло.
Более 20 тысяч мирных жителей вышло из восточных районов Алеппо за первую половину субботы, 1,2 тысячи боевиков сложили оружие, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.