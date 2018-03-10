По словам полковника милиции в отставке, доктора философии Виктора Кривуши, жестокость по отношению к животным позднее может стать причиной такого же отношения к людям и привести к серьезным преступлениям.
В ночь на 7 сентября 2015 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз укусила лицо ребенка, а также исцарапала ногтями тело девочки. В результате здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".