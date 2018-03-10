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    жеребьевка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Футбол. Архивное фото
    Украинские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы
    20:52 07.07.2017
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    Среди возможных вариантов для украинских команд отсутствуют российские клубы "Зенит" и "Краснодар". Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют "Олимпик" и "Александрия", состоятся 27 июля и 3 августа.
    В Киеве прошла жеребьевка Кубка Украины по футболу
    В Киеве прошла жеребьевка Кубка Украины по футболу
    15:11 30.06.2017
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    Матчи первого раунда Кубка Украины по футболу пройдут 9 июля. На этом этапе в турнире стартуют команды второй лиги, а также несколько клубов первой лиги.
    Йозеф Блаттер. Архивное фото
    Блаттер сообщил о махинациях УЕФА во время жеребьевок
    19:56 14.06.2016
    645Скандал в ФИФА-УЕФА
    Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер не уточнил, на каком первенстве производилась махинация. Он сообщил только, что фальсификация осуществлялась для одного из итальянских клубов.
    Официальный мяч группового этапа чемпионата Европы 2016 года
    Украина на Евро-2016 сыграет с Германией, Польшей и Северной Ирландией
    19:53 12.12.2015
    1821В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    Торжественная церемония проходит во Дворце конгрессов на северо-западе столицы Франции. На жеребьевке финальной части чемпионата Европы по футболу 2016 года особое внимание уделено безопасности.
    Сборная Украины вышла на Евро-2016. Архивное фото
    Жеребьевка в Париже определит соперников сборной Украины по футболу по группе ЧЕ
    01:18 12.12.2015
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    В ходе жеребьевки, которая начнется в 19:00 по Киеву, 24 команды будут распределены по шести квартетам, откуда в плей-офф выйдут по две сильнейшие сборные, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
    Футбол
    Россию и Украину разведут по разным группам при жеребьевке ЧЕ по мини-футболу
    17:48 29.09.2015
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    Сборная России, находящаяся в числе сеяных сборных, не сможет попасть в одну группу с Украиной, которую поместили во вторую корзину, сообщает пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.
    Центральная избирательная комиссия Украины
    ЦИК провела жеребьевку по кандидатурам для избиркомов по местным выборам
    20:51 05.09.2015
    564Избирательная кампания по местным выборам
    Согласно информации, в состав избирательных комиссий будут входить, кроме представителей местных организаций шести парламентских фракций, представители местных организаций 86 политических партий.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Футбольные клубы Украины и РФ разведут при жеребьевке ЛЧ и ЛЕ - УЕФА
    12:06 17.07.2015
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    Жеребьевки отборочных раундов пройдут в пятницу в швейцарском Ньоне. В Лиге чемпионов Россию на этой стадии турнира представит вице-чемпион страны московский ЦСКА, а в Лиге Европы - казанский "Рубин" и "Краснодар".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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