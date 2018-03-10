Среди возможных вариантов для украинских команд отсутствуют российские клубы "Зенит" и "Краснодар". Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют "Олимпик" и "Александрия", состоятся 27 июля и 3 августа.
Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер не уточнил, на каком первенстве производилась махинация. Он сообщил только, что фальсификация осуществлялась для одного из итальянских клубов.
В ходе жеребьевки, которая начнется в 19:00 по Киеву, 24 команды будут распределены по шести квартетам, откуда в плей-офф выйдут по две сильнейшие сборные, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
Жеребьевки отборочных раундов пройдут в пятницу в швейцарском Ньоне. В Лиге чемпионов Россию на этой стадии турнира представит вице-чемпион страны московский ЦСКА, а в Лиге Европы - казанский "Рубин" и "Краснодар".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".