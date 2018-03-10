По словам марка Цукерберга, после тяжелой беременности первым ребенком (дочерью Макс) пара не была уверена, будут ли они способны завести еще одного ребенка, и не знала, чего ожидать от второй беременности.
Жены футболистов Евгения Хачериди, Дениса Гармаша, Сергея Рыбалки и Дениса Бойко показали свои поддержку национальной команде. В воскресенье национальная сборная Украины улетает заграницу готовиться к Евро-2016.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".