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    жены

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Сандра Рулофс и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили "назначил" жену его публичным рупором
    00:46 10.12.2017
    1164Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам адвоката Руслана Чернолуцкого, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил свою жену стать его главным спикером, публичным представителем, чтобы защищать его права и свободы.
    Создатель крупнейшей мировой социальной сети Facebook Марк Цукерберг
    Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан ждут второго ребенка
    22:44 09.03.2017
    358
    По словам марка Цукерберга, после тяжелой беременности первым ребенком (дочерью Макс) пара не была уверена, будут ли они способны завести еще одного ребенка, и не знала, чего ожидать от второй беременности.
    Фотосессия жен футболистов сборной Украины на НСК Олимпийский
    Фотосессия жен футболистов сборной Украины на НСК "Олимпийский" 
    04:19 22.05.2016
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    Жены футболистов Евгения Хачериди, Дениса Гармаша, Сергея Рыбалки и Дениса Бойко показали свои поддержку национальной команде. В воскресенье национальная сборная Украины улетает заграницу готовиться к Евро-2016.
    Жены футболистов сборной поддержали игроков фотосессией на Олимпийском. Видео
    Жены футболистов сборной поддержали игроков фотосессией на "Олимпийском" 
    00:50 22.05.2016
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    В воскресенье, 22 мая, украинская сборная по футболу отправится на финальный турнир Евро-2016. Жены футболистов пришли поддержать сборную на Олимпийском.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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