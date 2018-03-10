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    здравоохранение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Сканирование части тела больного
    Капец бесплатной медицине, друзья! Что изменится в 2018 году
    15:05 02.01.2018
    8724Медреформа или медицинский геноцид?
    Надежды критиков "реформы Супрун" не оправдались - президент подписал законы, которые ставят крест на бесплатной медицине в Украине. Первые изменения украинцев ждут уже с середины следующего года.
    Ульяна Супрун. Архивное фото
    Супрун и ее молодая команда присосавшихся грантоедов
    13:57 17.10.2017
    2413Медреформа или медицинский геноцид?
    И.о. главы Минздрава Ульяну Супрун окружают исключительно избранные волонтеры и общественники. Превратив свою деятельность в прибыльный бизнес, они будут до последнего биться за доходное место, отметая все подозрения в подворовывании денег благотворителей.
    Дональд Трамп
    Трамп заявил, что первым делом возьмется за иммиграцию и здравоохранение
    21:40 10.11.2016
    2075Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    О своих планах на ближайшее время президент-республиканец США Дональд Трамп заявил после встречи со спикером палаты представителей конгресса Полом Райаном.
    Педиатр, кандидат медицинских наук, Реанимационный пакет реформ Александр Ябчанка
    Реформа здравоохранения: государство оплатит первичное лечение - эксперт
    02:21 22.10.2016
    160Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Менеджер группы по реформе системы здравоохранения Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка сказал в эфире ГС, что с 2017 года профилактику, раннюю диагностику и лечение самых распространенных болезней будет полностью оплачивать государство.
    Ситуация в поселке Спартак под Донецком
    Эксперт: здоровье граждан на Донбассе контролировать некому
    22:17 23.10.2015
    89Немирное перемирие на Донбассе.
    Главный эксперт медицинской группы "Реанимационного пакета реформ" Зоряна Черненко отметила, что международная организация "Врачи без границ" отслеживала ситуацию со здоровьем граждан на востоке Украине, а теперь это делать некому.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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