И.о. главы Минздрава Ульяну Супрун окружают исключительно избранные волонтеры и общественники. Превратив свою деятельность в прибыльный бизнес, они будут до последнего биться за доходное место, отметая все подозрения в подворовывании денег благотворителей.
Менеджер группы по реформе системы здравоохранения Реанимационного пакета реформ Александр Ябчанка сказал в эфире ГС, что с 2017 года профилактику, раннюю диагностику и лечение самых распространенных болезней будет полностью оплачивать государство.
Главный эксперт медицинской группы "Реанимационного пакета реформ" Зоряна Черненко отметила, что международная организация "Врачи без границ" отслеживала ситуацию со здоровьем граждан на востоке Украине, а теперь это делать некому.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".