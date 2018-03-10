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    заторы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    23:48 07.01.2018
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    Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.
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    2020Зима в Украине. Что ни день, то тепловой рекорд
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    11:14 20.12.2017
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    Снежные заторы на трассе Киев-Чоп
    Снежные заторы на трассе Киев-Чоп 
    17:07 13.11.2016
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    В сети появилось видео с заторами на трассе Киев-Чоп. Ранее в ГСЧС сообщали, что из-за снега в Украине - массовые заторы и чрезвычайные происшествия на дорогах.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    19:15 09.03.2018
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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