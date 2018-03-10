Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.
Тысячи автомобилей заблокированы на дорогах Испании из-за непогоды. Как сообщает Генеральное дорожное управление (DGT), несколько десятков дорог перекрыты, к ликвидации последствий снегопада подключены военные.