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    затопления

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    На месте взрыва в Кабуле
    Главное в мире: теракт в Кабуле, гнев Израиля, буйство Сены
    12:52 28.01.2018
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    Мировые СМИ обсуждают страшный теракт в столице Афганистана, конфликт Польши и Израиля, а также возможное затопление Парижа.
    Последствия ливня в Берлине
    Из-за ливня в Берлине объявлен режим чрезвычайной ситуации 
    12:38 30.06.2017
    271Суперштормы накрыли Европу
    Из-за подтопления был полностью закрыт городской автобан A100, относящийся к пятерке наиболее загруженных скоростных автомагистралей страны.
    Шахта Северная в Воркуте
    В Воркуте началось затопление шахты "Северная", где погибли 36 человек
    20:42 06.03.2016
    399Взрывы на шахте "Северная" в Воркуте
    Как сообщается, работы по затоплению займут порядка 60-80 дней. Далее будет возобновлен разбор завалов и поиск тел погибших шахтеров. Сейчас разрабатываются технические решения по максимально быстрому откачиванию воды из шахты.
    Затонувшее судно. Архивное фото
    У берегов Турции затонуло судно с мигрантами, погибли 18 человек - СМИ
    17:03 06.03.2016
    95Мигранты штурмуют ЕС
    Судно затонуло у побережья города Дидим, расположенного на западе страны. Береговой охране удалось спасти 15 человек с затонувшего судна, погибли 18 человек.
    Ликвидация последствий затопления в Днепропетровске
    Ликвидация последствий затопления в Днепропетровске 
    21:17 05.03.2016
    309
    Подтопление приусадебных участков и трамвайных путей по улице Бердянская произошло в результате интенсивного таяния снега и осадков. Спасатели организовали прочистки сточных канав спуска воды в канализационный сток.
    Затопление в Днепропетровске
    Затопление в Днепропетровске 
    18:05 05.03.2016
    1861Природные катаклизмы по всему миру.
    Спасатели 3 государственной пожарно-спасательной части в городе Днепропетровск проводят откачку грунтовых вод по улице Бердянская в Амур-Нижнеднепровском районе города.
    Паводок на Закарпатье
    В Закарпатской области подтопленными остались 37 домов - ГСЧС
    21:44 22.11.2015
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    Согласно информации, подразделения ГосЧС вывели воду из 80 подтопленных домохозяйств и откачали около 943 куб. м воды из 198 домохозяйств, в том числе из 136 жилых домов.
    В Закарпатье из-за паводка затопило десятки домов и дорогу
    В Закарпатье из-за паводка затопило десятки домов и дорогу
    17:04 21.11.2015
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    Согласно информации, сильные дожди, не прекращающиеся уже вторые сутки в горных районах Закарпатской области, привели к резкому повышению уровня воды в реках и паводку.
    Потоп в Кременчуге
    Затопленный Кременчуг 
    17:56 03.07.2015
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    Ливень обрушился на Кременчуг Полтавской области 2 июля. Вечером из-за этого остановился транспорт — не мог проехать по нескольким затопленным улицам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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