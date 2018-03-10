Как сообщается, работы по затоплению займут порядка 60-80 дней. Далее будет возобновлен разбор завалов и поиск тел погибших шахтеров. Сейчас разрабатываются технические решения по максимально быстрому откачиванию воды из шахты.
Подтопление приусадебных участков и трамвайных путей по улице Бердянская произошло в результате интенсивного таяния снега и осадков. Спасатели организовали прочистки сточных канав спуска воды в канализационный сток.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".