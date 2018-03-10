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Не по карману украинцам новая коммуналка. Вслед за простыми украинцами это осознали и власть имущие сограждане – мораторий на повышение коммунальных тарифов ввели еще в двух городах Украины. А как отреагировали на "заморозку" платежек в соцсетях?