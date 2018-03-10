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Тег
законность
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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Кто ваша крыша, ребята? Нацдружины оказались над законом
17:09 08.02.2018
2894
Пока официальные лица говорят о незаконности деятельности "Национальных дружин", глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий поведал о неких "уважительных причинах" для действий дружинников вне правового поля.
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