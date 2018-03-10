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    законность

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Национальные дружины в Киеве
    Кто ваша крыша, ребята? Нацдружины оказались над законом
    17:09 08.02.2018
    2894Радикальный экстремизм охватил Украину
    Пока официальные лица говорят о незаконности деятельности "Национальных дружин", глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий поведал о неких "уважительных причинах" для действий дружинников вне правового поля.
    Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
    В Конгрессе США поднимали вопрос об убийстве Асада - СМИ
    18:03 24.10.2016
    314РФ и США: железный занавес
    Участники закрытого брифинга в Конгрессе обсуждали предложение убить президента Сирии Башара Асада. В результате "инициативу" отвергли как одновременно противозаконную и неэффективную.
    Антон Геращенко. Архивное фото
    В Украине нужно узаконить добычу янтаря - Геращенко
    22:45 30.04.2016
    368Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко ожидает, что новое руководство правительства и парламента смогут сдвинуть решение проблемы нелегальной добычи янтаря с мертвой точки.
    Митинг ЛГБТ-активистов под Радой в поддержку безвизового режима с ЕС
    Вступил в силу закон о запрете дискриминации секс-меньшинств на работе
    08:32 26.11.2015
    1901
    Закон был опубликован в официальной газете "Голос Украины" 25 ноября. В тексте документа говорится, что он вступает в силу со следующего дня после его опубликования.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Национальные дружины в Киеве
    Кто ваша крыша, ребята? Нацдружины оказались над законом
    17:09 08.02.2018
    2894
    Пока официальные лица говорят о незаконности деятельности "Национальных дружин", глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий поведал о неких "уважительных причинах" для действий дружинников вне правового поля.
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