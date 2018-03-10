После поставки дополнительной системы персонализации паспортов BookMaster One Systems общая производительность Государственного центра персонализации документов Полиграфкомбинат "Украина" будет увеличена больше чем в два раза.
Роман Насиров предоставил следствию документы, которые подтверждают необходимость в заграничном лечении, в частности соответствующее ходатайство. Также есть копия приглашения из Национального института диабета США, там готовы лечить Насирова за счет госбюджета.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".