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    загранпаспорта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Загранпаспорт
    Мощности по изготовлению загранпаспортов в Украине увеличат вдвое
    19:02 14.08.2017
    190Европа открывает для украинцев свои границы
    После поставки дополнительной системы персонализации паспортов BookMaster One Systems общая производительность Государственного центра персонализации документов Полиграфкомбинат "Украина" будет увеличена больше чем в два раза.
    Загранпаспорт РФ
    МИД обсуждает въезд в Украину для россиян по биометрическим паспортам
    13:54 30.06.2017
    305Украина и Россия: визовый вопрос
    По информации МИД, вопрос возможного введения въезда граждан РФ в Украину только по биометрическим загранпаспортам обсуждается не только на правительственном уровне, но и с экспертами.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Насиров просит НАБУ вернуть ему загранпаспорт для лечения в США
    22:05 29.05.2017
    2604Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Роман Насиров предоставил следствию документы, которые подтверждают необходимость в заграничном лечении, в частности соответствующее ходатайство. Также есть копия приглашения из Национального института диабета США, там готовы лечить Насирова за счет госбюджета.
    Паспорт РФ
    Введение въезда по загранпаспортам в Украину для РФ не стало проблемой
    15:47 01.03.2015
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    В Центральном федеральном округе России с Украиной граничат Белгородская, Воронежская, Курская и Брянская области.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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