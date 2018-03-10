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    вышиванка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Лидер фракции Батькивщина Юлия Тимошенко и Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет во время заседания Верховной Рады Украины
    Битва вышиванок. В Раде отметили 100-летие Украинской революции 
    17:48 17.03.2017
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    Народные депутаты на торжественное заседание Верховной Рады Украины пришли в национальной одежде и исполнили молитву за Украину "Боже великий единый".
    В Киеве прошел Марш в вышиванках
    В Киеве прошел "Марш в вышиванках" 
    20:47 24.09.2016
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    В Киеве в субботу состоялся очередной, уже восемнадцатый Мегамарш вышиванок. Участники марша прошли по центру столицы. Во время шествия участники марша напевали украинские песни.
    В Одессе памятник Дюку одели в вышиванку
    В Одессе открылся "Вышиванковый фестиваль"
    17:50 20.08.2016
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    Согласно информации, на Приморском бульваре пройдет показ стилизованной украинской одежды, состоятся литературные чтения. На вечер запланирована акция, посвященная памяти погибших за независимость Украины.
    Знак о выезде из Днепропетровска
    Хроника 19 мая: повышение соцстандартов и переименование Днепропетровска
    09:21 20.05.2016
    352На металлолом. Украина против советских памятников.
    Накануне Верховная Рада повысила минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум. В этот же день МВФ принял решение выделить Украине $1,7 млрд. Помимо этого вчера парламент переименовал Днепропетровск в Днипро, а Днепродзержинск - в Каменское.
    На статую сестры Лыбидь памятника основателям Киева, установленного на Майдане Незалежности, надели вышиванку
    На статую Лыбиди в центре Киева надели двухметровую вышиванку
    12:20 19.05.2016
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    Эксклюзивная вышиванка выполнена в классических красно-черных цветах. Скульптура будет одета в течение дня. Вечером в четверг на Софиевской и Михайловской площадях соберутся люди в вышиванках.
    Вышиванковый бум в Верховной Раде. Видео
    Вышиванковый бум в Верховной Раде 
    10:55 19.05.2016
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    Украина в четверг отмечает День вышиванки. По этому случаю многие народные депутаты пришли на заседание Верховной Рады в вышиванках, а спикер парламента Андрей Парубий поздравил украинцев с этим днем.
    Мегамарш вышиванок в Киеве
    Украинцы празднуют День вышиванки
    10:15 19.05.2016
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    В этот день украинцев, которые живут не только в Украине, но и других странах мира, призывают надеть вышиванки. Флешмоб призван объединить украинцев независимо от их пола, статуса и взглядов.
    Мегамарш вышиванок в Киеве
    Мегамарш вышиванок в Киеве 
    21:48 26.09.2015
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    В Киеве около тысячи участников в вышиванках вышли на центральные улицы столицы, чтобы принять участие в 16-м Мегамарше вышиванок, который традиционно проходит два раза в год.
    Мегамарш вышиванок в Киеве
    В Киеве состоялся традиционный Мегамарш вышиванок
    16:47 26.09.2015
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    Около тысячи участников в вышиванках двинулись по центральным улицам столицы по маршруту от Золотых Ворот через Софийскую площадь, Михайловскую площадь, Андреевский спуск, Контрактовую площадь до Почтовой площади.
    Мегамарш вышиванок в Киеве
    Мегамарш вышиванок в Киеве 
    19:59 24.05.2015
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    В Киеве состоялся 15-й юбилейный Мегамарш вышиванок. К шествию присоединились почти 2 тысячи человек. Акция началась возле Золотых Ворот с исполнения Гимна Украины.
    День вышиванки на Майдане в Киеве
    В Киеве стартовал Мегамарш вышиванок
    15:35 24.05.2015
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    Люди в вышиванках планируют пройти от Золотых ворот через Софиевскую, Михайловскую и Европейскую площади к Арке Дружбы народов, где состоится благотворительный концерт "Небо одно на всех".
    Вышиванки. Архивное фото
    День вышиванки отмечает Украина в четверг
    06:58 21.05.2015
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    В рамках Дня вышиванки по всей Украине пройдут праздничные и конкурсные мероприятия на национальную тематику. Волонтеры планируют доставить вышиванки украинским военным в зону проведения спецоперации в Донбассе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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