Согласно информации, на Приморском бульваре пройдет показ стилизованной украинской одежды, состоятся литературные чтения. На вечер запланирована акция, посвященная памяти погибших за независимость Украины.
Накануне Верховная Рада повысила минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум. В этот же день МВФ принял решение выделить Украине $1,7 млрд. Помимо этого вчера парламент переименовал Днепропетровск в Днипро, а Днепродзержинск - в Каменское.
Около тысячи участников в вышиванках двинулись по центральным улицам столицы по маршруту от Золотых Ворот через Софийскую площадь, Михайловскую площадь, Андреевский спуск, Контрактовую площадь до Почтовой площади.
В рамках Дня вышиванки по всей Украине пройдут праздничные и конкурсные мероприятия на национальную тематику. Волонтеры планируют доставить вышиванки украинским военным в зону проведения спецоперации в Донбассе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".