Поступления в Фонд за период январь-май 2017 года от регулярного сбора составили 1,676 млрд гривен. Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 июня составляет 12,872 млрд гривен.
Выплаты составляют 30 тысяч гривен за первое место на чемпионате мира по олимпийским видам спорта среди взрослых и чемпионате мира среди взрослых спортсменов с инвалидностью по видам спорта, входящим в программу Параолимпийских и Дефлимпийских игр.
Данная выплата связана со сделкой, которая должна была состояться в конце 1970-х годов. Тегеран заплатил за поставки вооружений. Вашингтон деньги получил, но ответные шаги так и не предпринял из-за произошедшей в Иране революции.
Согласно информации руководителя департамента финансов социальных программ Минфина, на сегодня не существует каких-либо ограничений, которые запрещают пенсионерам временно проживать на территории других государств и получать украинскую пенсию.
Яценюк попросил Вячеслава Кириленко ускорить процедуру формирования единого реестра пострадавших во время Евромайдана и подчеркнул важность вопроса социальной адаптации, реабилитации, трудоустройства пострадавших участников Майдана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".