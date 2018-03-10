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    выплаты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 25
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    Гривны
    В Кабмине озвучили цифры долга, который должна вернуть Украина в 2018
    15:16 02.02.2018
    662Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Погашение обязательств перед МВФ на текущий год запланировано в объеме 43,795 млрд гривен, перед МБРР - 8,337 млрд гривен, перед ЕБРР - 3,817 млрд гривен.
    Виктор Скаршевский
    Скаршевский: пришло время выплатить МВФ по счетам
    20:18 29.01.2018
    1795Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украине пора платить по долгам: 1 февраля страна выплатит МВФ $87 млн процентов, а 5 февраля — погасит долг на сумму $374 млн, напоминает экономический эксперт Виктор Скаршевский.
    Денежные купюры: евро. Архивное фото
    Размер компенсации за Brexit могут засекретить - СМИ
    15:56 26.11.2017
    118Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Согласно информации, соглашение о выходе Великобритании не будет содержать какую-либо цифру - британцам только нужно определить что они будут выплачивать и как.
    Национальный банк Украины
    Нацбанк озвучил сумму, которую Украина должна выплатить по внешним долгам в 2017
    19:56 28.08.2017
    1388
    По информации НБУ, до конца года Украине предстоит выплатить порядка 1,25 млрд долл по внешним долгам и еще около 0,73 млрд долл составят выплаты по валютным облигациям внут
    Доллары
    Украина провела первую выплату МВФ по программе stand by
    20:10 04.08.2017
    436Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Общий объем выплат перед МВФ с процентами по долгу в августе-декабре 2017 года составит около 1 млрд долларов. В НБУ подчеркнули, что эти выплаты не представляют угрозы для международных резервов.
    Гривны
    Вкладчикам обанкротившихся банков выплатили почти 90 млрд гривен
    22:11 18.06.2017
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    Поступления в Фонд за период январь-май 2017 года от регулярного сбора составили 1,676 млрд гривен. Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 июня составляет 12,872 млрд гривен.
    Петр Порошенко во время визита в Донецкую область
    Порошенко поручил поднять доплаты военным до 6 тыс грн
    19:04 31.12.2016
    687Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как сообщил глава государства в ходе визита в Донецкую область, он поручил также поднять доплаты военнослужащим, которые находятся на второй линии, до 2,4 тысяч гривен.
    Гривны
    В Киеве спортсменам будут выплачивать деньги за высокие результаты
    20:44 12.11.2016
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    Выплаты составляют 30 тысяч гривен за первое место на чемпионате мира по олимпийским видам спорта среди взрослых и чемпионате мира среди взрослых спортсменов с инвалидностью по видам спорта, входящим в программу Параолимпийских и Дефлимпийских игр.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Нардепам в сентябре выплатили более 2,2 млн грн надбавок
    06:36 07.10.2016
    268Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По информации аппарата Верховной Рады Украины, общий объем начисленной в сентябре зарплаты народным депутатам составил более 6,6 млн грн, с учетом 2,2 млн грн надбавок за интенсивность труда.
    Флаг Ирана у здания ООН
    США выплатили Ирану $1,7 млрд наличными
    05:51 07.09.2016
    301Снятие санкций с Ирана
    Данная выплата связана со сделкой, которая должна была состояться в конце 1970-х годов. Тегеран заплатил за поставки вооружений. Вашингтон деньги получил, но ответные шаги так и не предпринял из-за произошедшей в Иране революции.
    Переселенцы провели ночь под зданием Минсоцполитики в Киеве. Архивное фото
    Депутат: вместо обеспечения прав переселенцев на них цепляют ярлыки
    22:16 11.07.2016
    515Накипело. Протесты бойцов АТО, бунт переселенцев в Харькове
    Народный депутат от фракции "Самопомич" Наталья Веселова уверена, что те переселенцы, которые не получают пенсий и пособий, обязательно будут обращаться в суды.
    Самолет EgyptAir. Архивное фото
    Страховые выплаты по катастрофе MS804 составят порядка $25 млн - СМИ
    23:06 21.05.2016
    95Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Выплата за утерю воздушного судна составит порядка 18 миллионов долларов, тогда как, согласно международным нормам, семья каждого погибшего получит по 75 тысяч долларов.
    Гривна
    В марте в Украине на пенсии потратили 20,9 млрд грн
    17:59 25.03.2016
    598Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По информации пресс-службы Министерства социальной политики Украины, Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за март в размере 20,9 млрд грн.
    Пассажирский самолет Boeing-737-800 разбился при посадке в аэропорту Ростова-на-Дону
    Авиакомпания FlyDubai выплатит по $20 тыс семьям погибших в Ростове
    00:41 20.03.2016
    187Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Flydubai будет дополнительно организовывать программу выплат семьям на сумму 20 тысяч долларов США на одного пассажира, сообщается на сайте компании.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Операция верификация, или Грандиозная афера в социальной сфере
    08:11 13.03.2016
    5413Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    Под шумок парламентско-правительственного кризиса Кабмин продолжает свою политику по снижению уровня социальных гарантий малообеспеченных граждан Украины.
    Гривны
    В Минфине и Минсоцполитики прокомментировали выплаты пенсий переселенцам
    15:22 27.02.2016
    16196Донбасс: мир или война.
    Согласно информации руководителя департамента финансов социальных программ Минфина, на сегодня не существует каких-либо ограничений, которые запрещают пенсионерам временно проживать на территории других государств и получать украинскую пенсию.
    Военные на передовых позициях близ Опытного
    Порошенко поручил Яценюку безотлагательно увеличить зарплаты военным в зоне АТО
    16:48 13.01.2016
    1856Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Президент Петр Порошенко поручил проработать указанный вопрос в пределах расходов, предусмотренных в государственном бюджете на 2016 год на эти цели.
    Сбербанк России
    Акции Сбербанка ускорили падение из-за моратория Украины на выплату долга
    13:46 18.12.2015
    439Списание госдолга Украины кредиторами
    Согласно информации, к 13.16 по Киеву акции Сбербанка дешевели более чем на 3%, и только на новости добавили около 1 процентного пункта в снижении. Индекс ММВБ при этом понижался на 2,9%.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Правительство назначило выплаты участникам Евромайдана - Яценюк
    17:15 21.11.2015
    1071Украина - буревестник революций. Годовщины
    Яценюк попросил Вячеслава Кириленко ускорить процедуру формирования единого реестра пострадавших во время Евромайдана и подчеркнул важность вопроса социальной адаптации, реабилитации, трудоустройства пострадавших участников Майдана.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк рассказал, что ждет пенсионеров с 4 октября
    19:48 20.09.2015
    4056Экономический кризис
    По словам Яценюка, работники бюджетной сферы уже получили авансовые выплаты. "Поэтому повышенные заработные платы для бюджетников будут выплачены в первой декаде октября", - отметил он.
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    19:15 09.03.2018
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