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Скандал, в который попал заместитель главы МВД Вадим Троян вместе с подчиненными, касающийся вымогательства 1,5 млн гривен у бизнесмена, всеми силами пытаются замять и "правую руку" Авакова обелить. Но дыма без огня не бывает.