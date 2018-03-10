По информации СМИ, группа сотрудников СБУ требовали у викария Одесской епархии Украинской православной Церкви $70 тысяч за то, чтобы не инициировать уголовное преследование и уничтожить компрометирующую того информацию.
Скандал, в который попал заместитель главы МВД Вадим Троян вместе с подчиненными, касающийся вымогательства 1,5 млн гривен у бизнесмена, всеми силами пытаются замять и "правую руку" Авакова обелить. Но дыма без огня не бывает.
По информации Генпрокуратуры, руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с человеком, представлявшимся его личным помощником, требовали у народного депутата денежные средства за неразглашение в средствах массовой информации сведений о его личной жизни.
По словам адвоката Бочковского, "высшие должностные лица государства, в том числе определенные министры, призывали дать "необходимые" показания". Согласно информации, Бочковский не признает обвинения в свой адрес.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".