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    вымогательство

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Игорь Гужва. Архивное фото
    В понедельник Генпрокуратура потребует в суде арестовать журналиста Гужву
    06:50 12.02.2018
    383Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Сторона обвинения намерена просить следственного судью арестовать Гужву. Одним из оснований для ужесточения ему меры пресечения прокуратура называла регулярные неявки главреда на заседания судов.
    Доллары
    Сотрудники СБУ вымогали $70 тыс у священника в Одессе
    18:03 22.12.2017
    185Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По информации СМИ, группа сотрудников СБУ требовали у викария Одесской епархии Украинской православной Церкви $70 тысяч за то, чтобы не инициировать уголовное преследование и уничтожить компрометирующую того информацию.
    Наручники
    В Херсонской области мужчина посадил на цепь жену и требовал деньги
    13:57 15.12.2017
    307Днепр, Львов: взрывные события
    Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.146 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
    Вадим Троян. Архивное фото
    Первый пошел. В Украине началась война за силовые структуры
    19:09 31.07.2017
    3187
    Скандал, в который попал заместитель главы МВД Вадим Троян вместе с подчиненными, касающийся вымогательства 1,5 млн гривен у бизнесмена, всеми силами пытаются замять и "правую руку" Авакова обелить. Но дыма без огня не бывает.
    Адвокат, партнер юридической компании Юскутум Денис Овчаров.
    Дело Гужвы. Такого в уголовной практике еще не было - адвокат
    07:19 26.06.2017
    1572Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Адвокат Денис Овчаров в эфире Голоса Столицы заявил, что дело главреда интернет-издания "Страна.ua" Гужвы должен рассматривать гражданский суд, а не уголовный.
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    Генпрокуратура выложила в сеть новое оперативное видео встречи Гужвы
    23:48 24.06.2017
    465Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, на записи видно, как человек похожий на главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужву в начале разговора кладет на соседний стул сумку.
    Игорь Гужва во время обысков в офисе редакции интернет-издания Страна
    Полиция задержала Гужву вместе с посредником - ГПУ
    12:34 23.06.2017
    803Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По информации Генпрокуратуры, руководитель интернет-издания, действуя в сговоре с человеком, представлявшимся его личным помощником, требовали у народного депутата денежные средства за неразглашение в средствах массовой информации сведений о его личной жизни.
    СБУ в Киеве задержала вымогателей под руководством подполковника контрразведки
    СБУ в Киеве задержала вымогателей под "руководством" подполковника контрразведки
    20:43 06.10.2015
    315Криминализация украинского общества.
    Правоохранители в Киеве задержали вымогателей во время получения части - двух миллионов гривен, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
    Сергей Бочковский
    Показания против экс-главы ГСЧС были даны под давлением - адвокат
    13:30 28.03.2015
    148Громкие отставки и назначения в Украине
    По словам адвоката Бочковского, "высшие должностные лица государства, в том числе определенные министры, призывали дать "необходимые" показания". Согласно информации, Бочковский не признает обвинения в свой адрес.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    В понедельник Генпрокуратура потребует в суде арестовать журналиста Гужву
    06:50 12.02.2018
    383
    Сторона обвинения намерена просить следственного судью арестовать Гужву. Одним из оснований для ужесточения ему меры пресечения прокуратура называла регулярные неявки главреда на заседания судов.
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