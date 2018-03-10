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    воссоединение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Ким Чен Ын. Архивное фото
    Ким Чен Ын заявил о необходимости воссоединения Кореи
    02:52 08.05.2016
    234Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Выступая на седьмом съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), северокорейский лидер заявил, что наиболее важной и срочной работой партии является национальное воссоединение.
    Флаг КНДР
    КНДР пригрозила добиться воссоединения Кореи по своему усмотрению
    05:27 16.03.2015
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    Согласно информации, КНДР может пойти на воссоединение Кореи по своему собственному усмотрению, если южнокорейские власти не откажутся от противостояния с Пхеньяном.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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