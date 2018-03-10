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    волонтеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 24
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    Министерство здравоохранения Украины
    Минздрав взялся за формирование похоронных команд?
    11:33 16.02.2018
    1376Медреформа или медицинский геноцид?
    К услугам "Скорой помощи" большинство людей обращаются в крайнем случае – когда им грозит реальная опасность и счет идет на часы и минуты. Непрофессиональный волонтер в таком случае способен только стать посредником между пациентом и всевышним.
    Граната РГД–5
    Харьковский волонтер погиб в результате взрыва гранаты
    11:12 05.01.2018
    387Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, в результате взрыва гранаты молодой человек погиб. Его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате, не пострадали.
    В Киеве ограбили известного волонтера
    Неизвестные разбили машину киевского волонтера, похитив несколько коробок
    14:17 05.12.2017
    158Днепр, Львов: взрывные события
    Неизвестные разбили стекло в автомобиле волонтера Ольги Решетиловой и вытащили несколько коробок, лежащих на заднем сиденье. По словам волонтера, в украденных коробках находились торфяные таблетки.
    Последствия мощного землетрясения в Мексике
    Мексика: как волонтеры помогают пострадавшим после землетрясения
    18:23 22.09.2017
    79Суперштормы накрыли Европу
    Красный крест Мексики взял на себя основную работу по помощи пострадавшим после разрушительного землетрясения, унесшего жизни более 270 человек по всей стране.
    Общественный активист и волонтер Роман Доник
    Волонтер предложил убивать всех, кто "вылез в защиту Гужвы"
    13:53 23.06.2017
    1625Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    По словам общественного активиста Романа Доника, нужно отслеживать "кто там вылез в защиту Гужвы", чтоб никого не пропустить, "потом все равно их всех или убивать или выкидывать из страны придется".
    Волонтер Наталья Воронкова
    Без пожертвований армии не существовало бы - волонтер
    01:12 07.05.2017
    55Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Основатель волонтерской сотни "Добрая воля" Наталья Воронкова в эфире "ГС" вспомнила, как за собранные народом Украины средства приходилось обеспечивать армию даже питанием.
    Волонтер Владимир Витишин. Архивное фото
    Волонтера из Хмельницкого, который помогал ВСУ, нашли повешенным
    23:08 22.08.2016
    9795Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По информации полиции, "волонтер Владимир Витишин, 1989 года рождения, повесился в собственном доме в селе Карповцы Хмельницкого района. Тело погибшего было найдено около семи часов вечера 21 августа".
    В Виннице развернули 187 флагов с пожеланиями мира в Украине
    В Виннице развернули 187 флагов с пожеланиями мира в Украине
    05:59 17.08.2016
    220
    Волонтер Екатерина Валевская собирать боевые флаги начала во время Революции Достоинства. В настоящее время в ее коллекции 187 украинских флагов с пожеланиями мира.
    Города мира. Днепропетровск
    В Днепропетровске объявили войну "туристическому сепаратизму"
    16:18 07.06.2016
    2486
    В рамках акции под названием "Туристический сепаратизм – стоп!" волонтеры срывали объявления с рекламой перевозок в Крым, Донбасс и Россию вокруг центрального рынка "Озерка" и железнодорожного вокзала.
    Волонтер Алина Фортуна
    Украинского волонтера депортировали из Белоруссии
    15:19 15.05.2016
    697
    Как сообщается, причину депортации не уведомили и штамп о запрете въезда в паспорт не поставили. Также у волонтера пытались отобрать собранные деньги и планшет, подаренный ей для передачи украинским военным.
    Украинские военные. Архивное фото
    Обострение на Донбассе: исчезла волонтер, обстрелы пропускных пунктов
    15:23 31.01.2016
    1617Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Несмотря на Минские договоренности и "режим тишины", на Донбассе возобновились обстрелы. В штабе АТО сообщили о 36 случаях ведения огня за последние сутки.
    Участник инициативной группы Ответственные граждане Евгений Шибалов прокомментировал похищение Черенковой
    Участник волонтерской группы о задержании Черенковой 
    22:17 30.01.2016
    268Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Задержанная в ДНР руководитель волонтерской группы "Ответственные граждане" Марина Черенкова вышла на связь с родными. Об этом в эфире "Громадського" рассказал участник инициативной группы Евгений Шибалов.
    Ярмарка Волонтерские вареники ZP в Запорожье
    Объем поставок волонтеров для ВС сейчас очень мал - эксперт
    21:10 26.01.2016
    135
    Уже в прошлом году поставки волонтеров составляли менее 1%, а на сегодняшний день они привозят "вкусняшки" и то, что пока не может закупить Минобороны, рассказала экс-чиновник Минобороны Нелли Стельмах.
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко одобрил одноразовую финпомощь раненым в АТО волонтерам и добровольцам
    09:25 24.11.2015
    832Немирное перемирие на Донбассе.
    Соответствующий документ был принят Верховной Радой 3 ноября текущего года. О том, что его подписал глава государства, пресс-служба президента сообщила 24 ноября.
    Каска украинского военного
    МККК, украинские волонтеры и ДНР обсудили взаимодействие по поиску пропавших
    21:02 07.11.2015
    94Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщила журналистам начальник отдела комиссии по делам военнопленных МО ДНР Лилия Радионова, "МККК пытается донести украинской стороне, в каком направлении надо двигаться, чтобы нас смогли услышать".
    Здание Киевского городского совета и Киевской горгосадминистрации
    Эксперт: сначала волонтеры занимались проблемами АТО, а теперь - Киева
    20:14 07.10.2015
    306Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    По словам политического эксперта Дмитрия Разумкова, то, что для контроля качества коммунальных услуг киевская власть решила привлечь волонтеров - это использование админресурса в преддверии выборов.
    Блокада Крыма: волонтеры посетили активистов на КПП Чаплинка
    Блокада Крыма: волонтеры посетили активистов на КПП "Чаплинка" 
    17:45 26.09.2015
    765Энергоблокада: Крым без электричества
    В течение последних дней к палаточным городкам, оборудованным активистами неподалеку административной границы, приобщаются волонтеры. В Херсонщину отправляются из разных регионов Украины.
    Работа волонтёров в Донецке
    Работа волонтеров в Донецке 
    05:19 14.09.2015
    183Немирное перемирие на Донбассе.
    В гуманитарной сфере в Донецке сложилась критическая ситуация. Журналисты РИА Новости опубликовали фоторепортаж о работе волонтеров с пожилыми людьми и детьми в разрушенной части города.
    Министерство внутренних дел Украины
    В Донецкой области у волонтеров нашли наркотики - МВД
    07:36 23.08.2015
    430Криминализация украинского общества.
    Согласно информации, милиционеры обнаружили пластмассовую колбу с веществом растительного происхождения зеленого цвета с характерным запахом, похожим на каннабис, весом примерно 50-60 граммов.
    В Донбассе освобожден еще один волонтер
    В Донбассе освобожден еще один волонтер - Минобороны
    11:51 22.08.2015
    56Иловайский котел: кто в ответе?
    Согласно информации советника заместителя министра обороны Украины Василия Будика, в результате успешных переговоров, проведенных объединенной группой, был освобожден после многомесячного плена сумской волонтер.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Министерство здравоохранения Украины
    Минздрав взялся за формирование похоронных команд?
    11:33 16.02.2018
    1376
    К услугам "Скорой помощи" большинство людей обращаются в крайнем случае – когда им грозит реальная опасность и счет идет на часы и минуты. Непрофессиональный волонтер в таком случае способен только стать посредником между пациентом и всевышним.
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