К услугам "Скорой помощи" большинство людей обращаются в крайнем случае – когда им грозит реальная опасность и счет идет на часы и минуты. Непрофессиональный волонтер в таком случае способен только стать посредником между пациентом и всевышним.
По информации полиции, "волонтер Владимир Витишин, 1989 года рождения, повесился в собственном доме в селе Карповцы Хмельницкого района. Тело погибшего было найдено около семи часов вечера 21 августа".
В рамках акции под названием "Туристический сепаратизм – стоп!" волонтеры срывали объявления с рекламой перевозок в Крым, Донбасс и Россию вокруг центрального рынка "Озерка" и железнодорожного вокзала.
Как сообщается, причину депортации не уведомили и штамп о запрете въезда в паспорт не поставили. Также у волонтера пытались отобрать собранные деньги и планшет, подаренный ей для передачи украинским военным.
Задержанная в ДНР руководитель волонтерской группы "Ответственные граждане" Марина Черенкова вышла на связь с родными. Об этом в эфире "Громадського" рассказал участник инициативной группы Евгений Шибалов.
Уже в прошлом году поставки волонтеров составляли менее 1%, а на сегодняшний день они привозят "вкусняшки" и то, что пока не может закупить Минобороны, рассказала экс-чиновник Минобороны Нелли Стельмах.
Как сообщила журналистам начальник отдела комиссии по делам военнопленных МО ДНР Лилия Радионова, "МККК пытается донести украинской стороне, в каком направлении надо двигаться, чтобы нас смогли услышать".
Согласно информации советника заместителя министра обороны Украины Василия Будика, в результате успешных переговоров, проведенных объединенной группой, был освобожден после многомесячного плена сумской волонтер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
К услугам "Скорой помощи" большинство людей обращаются в крайнем случае – когда им грозит реальная опасность и счет идет на часы и минуты. Непрофессиональный волонтер в таком случае способен только стать посредником между пациентом и всевышним.