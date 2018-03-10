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    военные действия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Флаги Украины и США
    Посольство США требует прекратить военные столкновения в Донбассе
    18:20 11.06.2017
    1750Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Согласно информации, количество жертв в Донбассе вдвое больше, чем в 2016 году. Как говорится в сообщении, "обстрелы гражданских районов неприемлемы. Военные столкновения нужно прекратить".
    Герберт Раймонд Макмастер
    Советник Трампа об угрозе КНДР: нужно быть готовым к военным действиям
    19:59 30.04.2017
    280Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Как заявил советник президента США, КНДР представляет серьезную угрозу для США. По его словам, администрация США предпочла бы "работать с другими" странами и разрешить эту проблему, "не прибегая к военным действиям".
    Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд. Архивное фото
    МИД Британии не исключает отправки войск в Ливию для борьбы с ИГ
    03:58 24.04.2016
    30Военная кампания против "Исламского государства"
    По мнению министра иностранных дел Великобритании Филиппа Хаммонда, террористы пытаются превратить Ливию в лазейку, через которую они смогут осуществлять атаки в Европе или на корабли в море.
    Президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади. Архивное фото
    Президент Йемена призвал продолжать военную операцию
    13:53 28.03.2015
    136Военная кампания в Йемене
    Президент Йемена привал продолжать военную кампанию "Буря решимости" до тех пор, пока хуситы не объявят о своей капитуляции, не покинут все территории, которые оккупировали в разных провинциях.
    Филиппины. Архивное фото
    Из-за боевых действий более 120 тыс филиппинцев покинули свои дома - ООН
    08:21 21.03.2015
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    Согласно информации, воинская операция к настоящему времени затронула уже 13 районов в провинциях Магинданао и Северный Котабато на южном филиппинском острове Минданао.
    Ополчение в Чернухино
    В Донбассе на стороне ополченцев воюют более 100 граждан ФРГ - СМИ
    04:48 15.03.2015
    842Донбасс - мир?
    Согласно информации, речь идет в основном о переселенцах из бывшего СССР. Но в рядах ополченцев есть и бывшие солдаты бундесвера. Немецким добровольцам не стоит опасаться уголовного наказания на родине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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