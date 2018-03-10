Как заявил советник президента США, КНДР представляет серьезную угрозу для США. По его словам, администрация США предпочла бы "работать с другими" странами и разрешить эту проблему, "не прибегая к военным действиям".
Согласно информации, речь идет в основном о переселенцах из бывшего СССР. Но в рядах ополченцев есть и бывшие солдаты бундесвера. Немецким добровольцам не стоит опасаться уголовного наказания на родине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".