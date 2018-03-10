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    военная форма

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел образцы формы ВСУ, которые будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины
    В Минобороны утвердили форму для участников парада ко Дню Независимости
    06:35 11.06.2017
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    При осмотре было установлено, в какой именно форме одежды будут находиться военнослужащие различных силовых структур: ВСУ, пограничников, Нацполиции и Нацгвардии. А также были отобраны элементы форменной одежды.
    Порошенко подписал документ, согласно которому с погон украинских военнослужащих исчезнут советские звезды.
    В сети обнаружили странное сходство новых погон ВСУ с историческим прошлым
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    3281На металлолом. Украина против советских памятников.
    Журналист Андрей Кислов обратил внимание, что новые погоны армии Украины сильно напоминают погоны немецких офицеров времен Второй мировой войны.
    Виталий Куприй
    Нардеп: представляющиеся бойцами "Донбасса" в Чернигове - самозванцы
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    01:29 10.03.2018
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    09:57 10.03.2018
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    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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