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    водолазы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В Одесском заливе дайверы нарядили елку на 20-метровой глубине
    В Одесском заливе дайверы нарядили елку на 20-метровой глубине 
    04:40 27.12.2016
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    Нарядившись в новогодних сказочных персонажей, в том числе в зайца, Деда Мороза и Снегурочку, дайверы под водой, возле елки, "водили хоровод и встретили Рождество".
    Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
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    Совместная тренировка водолазов Украины и США в Одессе. Видео
    Совместная тренировка водолазов Украины и США в Одессе 
    08:54 04.09.2015
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    05:51 10.03.2018
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