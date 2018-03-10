По словам начальника Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, МВД внедрит фото- и видеофиксацию процесса сдачи экзаменов на водительские права как в теоретической, так и в практической части.
Согласно информации, водителей из Украины с бессрочными удостоверениями уже сейчас иногда не пускают в страны ЕС, а с 1 января 2018 года так называемые "международные" права перестанут быть действительными в Евросоюзе.
По заявлению агентства по регистрационной и экзаменационной работе при Министерстве транспорта Великобритании, электронная версия "не вытеснит обычное водительское удостоверение, а станет дополнением к основному документу".
В соответствии с законом, вся система контроля качества подготовки водителей и экзаменов на получение водительских прав будет перестроена коренным образом, чтобы больше никогда не допустить продажи водительских прав.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".