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    водительские права

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Виновник ДТП в Харькове
    СМИ сообщили подробности расследования резонансного ДТП в Харькове
    17:29 17.01.2018
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    По информации СМИ, подозреваемый виновник ДТП получил права всего три недели назад, однако последние пару лет он ездил на Camry в школу без прав.
    Водительские права в Украине
    МВД вводит видеофиксацию во время сдачи экзаменов на водительские права
    15:50 17.08.2017
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    По словам начальника Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, МВД внедрит фото- и видеофиксацию процесса сдачи экзаменов на водительские права как в теоретической, так и в практической части.
    Автоюрист Владимир Караваев
    Директива ЕС не заставит 14 млн водителей в Украине менять права - эксперт
    02:55 17.07.2017
    260Европа открывает для украинцев свои границы
    Тот, кто будет получать водительское удостоверение впервые, получит документ нового образца, остальные же смогут поменять по желанию. Об этом в эфире "ГС" рассказал автоюрист Владимир Караваев.
    Пункт пропуска после вступления в силу безвиза Украины с ЕС
    Поездки в ЕС: украинцам придется получить новые водительские права
    15:34 15.07.2017
    1484Европа открывает для украинцев свои границы
    Согласно информации, водителей из Украины с бессрочными удостоверениями уже сейчас иногда не пускают в страны ЕС, а с 1 января 2018 года так называемые "международные" права перестанут быть действительными в Евросоюзе.
    Автоюрист Владимир Караваев
    Экзаменационные вопросы по ПДД будут зависеть от категории - Караваев
    06:13 06.03.2017
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    Автоюрист Владимир Караваев в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что изменения в экзаменационные билеты водителей предусмотрены европейской директивой.
    Лондон. Транспорт
    В Британии разрабатываются электронные водительские права
    03:26 17.05.2016
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    По заявлению агентства по регистрационной и экзаменационной работе при Министерстве транспорта Великобритании, электронная версия "не вытеснит обычное водительское удостоверение, а станет дополнением к основному документу".
    Полиция обнародовала кадры задержания нетрезвого водителя во Львове. Видео
    Нетрезвый водитель Range Rover во Львове набросился на полицейских 
    06:06 10.03.2016
    453Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    На канале Национальной полиции Украины появилось видео задержания нетрезвого водителя Range Rover, который после долгих препирательств с патрульными напал на полицейского.
    Антон Геращенко
    Продажа водительских прав в Украине станет невозможной - Геращенко
    09:15 09.08.2015
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    В соответствии с законом, вся система контроля качества подготовки водителей и экзаменов на получение водительских прав будет перестроена коренным образом, чтобы больше никогда не допустить продажи водительских прав.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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