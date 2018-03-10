Количество погибших от геморрагической лихорадки Эбола в мире достигло 4 тысяч 922, заразился 10 тысяч 141 человек, говорится в распространенном в субботу заявлении Всемирной организации здравоохранения.
Количество погибших от геморрагической лихорадки Эбола в мире достигло 4 тысяч 922, заразился 10 тысяч 141 человек, говорится в распространенном в субботу заявлении Всемирной организации здравоохранения.
Количество погибших от геморрагической лихорадки Эбола в мире достигло 4 тысяч 922, заразился 10 тысяч 141 человек, говорится в распространенном в субботу заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В настоящий момент в клиниках Германии проходят лечение два пациента, заразившиеся этой лихорадкой. Педиатр из Бельгии и высокопоставленный сотрудник ООН. Врачи отмечают, что больные находится в тяжелом состоянии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".