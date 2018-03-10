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    вирус эбола лихорадка

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Распространение вируса Эбола в мире
    Состояние врача, транспортируемого в США для лечения Эболы, очень тяжелое
    20:25 15.11.2014
    62Эпидемия Эболы
    Состояние больного может быть гораздо хуже, чем состояние других врачей, которые проходили лечение от Эболы в той же клинике и полностью излечились от лихорадки.
    Распространение вируса Эбола в мире
    Марокко отказалось проводить Кубок африканских наций из-за вируса Эбола
    22:57 08.11.2014
    58
    Окончательное решение по месту проведения Кубка африканских наций будет принято на заседании исполнительного комитета CAF, которое состоится в Каире (Египет) 11 ноября.
    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    Сотрудница ООН госпитализирована во Франции с диагнозом "лихорадка Эбола"
    02:55 02.11.2014
    185
    Больную поместили в карантинное отделение госпиталя, в котором ранее успешно прошла лечение от смертоносного вируса французская медицинская сестра.
    Стена с граффити: Эбола реальна
    Состояние врача из США, у которого обнаружен вирус Эболы, стабильное
    01:05 02.11.2014
    113Эпидемия Эболы
    Крейг Спенсер провел около месяца в Гвинее, где вместе с сотрудниками организации "Врачи без границ" боролся с лихорадкой Эбола.
    Борьба с Эболой. Архивное фото
    Сьерра-Леоне обвинила Канаду в дискриминации за отмену выдачи виз
    23:30 01.11.2014
    73Эпидемия Эболы
    По данным Всемирной организации здравоохранения, число погибших от лихорадки Эбола в мире могло превысить 5 тысяч человек из 13 703 случаев заражения.
    Борьба с Эболой. Архивное фото
    Новые тесты для выявления вируса Эбола разработаны и одобрены в США
    05:25 26.10.2014
    45
    Количество погибших от геморрагической лихорадки Эбола в мире достигло 4 тысяч 922, заразился 10 тысяч 141 человек, говорится в распространенном в субботу заявлении Всемирной организации здравоохранения.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола. Архивное фото
    Постпред США в ООН посетит страны, в которых бушует лихорадка Эбола
    04:22 26.10.2014
    64
    Количество погибших от геморрагической лихорадки Эбола в мире достигло 4 тысяч 922, заразился 10 тысяч 141 человек, говорится в распространенном в субботу заявлении Всемирной организации здравоохранения.
    Плакат с предупреждением об Эболе
    Двое друзей и невеста американского врача с диагнозом Эбола не заражены
    03:19 26.10.2014
    67Эпидемия Эболы
    Количество погибших от геморрагической лихорадки Эбола в мире достигло 4 тысяч 922, заразился 10 тысяч 141 человек, говорится в распространенном в субботу заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
    Плакат с предупреждением об Эболе
    Новое руководство по работе с больными Эболой разрабатывают в США
    23:11 19.10.2014
    43Вирус Эбола шагает по планете
    Медсестра Нина Фэм, ухаживавшая за скончавшимся от вируса либерийцем Дунканом, заразилась, как считают некоторые СМИ, из-за нарушения установленных в медучреждении правил.
    Вирус Эбола - медики в защитных костюмах. Архивное фото
    Новый случай заболевания лихорадкой Эбола зафиксирован в США
    15:25 12.10.2014
    789Вирус Эбола шагает по планете
    В среду США объявили о введении дополнительных мер контроля с целью выявления потенциальной возможности проникновения вируса в страну в пяти аэропортах.
    Самолет Boeing 737, совершивший жесткую посадку в нью-йоркском аэропорту Ла Гуардиа
    Проверки пассажиров из Африки на вирус Эбола начались в аэропорту Нью-Йорка
    03:10 12.10.2014
    92Вирус Эбола шагает по планете
    Команды специализированных медицинских работников начали проводить проверку пассажиров, прилетающих из западноафриканских стран в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    Министр здравоохранения ФРГ: Эбола не представляет опасности для Германии
    23:29 11.10.2014
    194Вирус Эбола шагает по планете
    В настоящий момент в клиниках Германии проходят лечение два пациента, заразившиеся этой лихорадкой. Педиатр из Бельгии и высокопоставленный сотрудник ООН. Врачи отмечают, что больные находится в тяжелом состоянии.
    Футбольный мяч. Архивное фото
    Календарь Кубка африканских наций-2015 не будет изменен из-за Эболы
    17:52 11.10.2014
    116Вирус Эбола шагает по планете
    Ранее Министерство по делам молодежи и спорта Королевства Марокко обратилось с письмом в CAF с просьбой о переносе игр с 17 января на 8 февраля из-за вспышки лихорадки Эбола.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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