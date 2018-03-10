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    виллы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Арсен Аваков
    Аваков купил роскошную виллу в Италии – СМИ
    10:49 28.02.2018
    3615
    По информации СМИ, вилла в муниципалитете Сан Феличе Чирчео насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале.
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Яценюк подал в суд из-за информации СМИ о покупке им домов в Майами
    22:49 01.12.2016
    347
    По словам бывшего премьера Арсения Яценюка, он подает иск в суд "на провокатора, который опубликовал "утку" о приобретении ним в Майами 24-х вилл за миллионы долларов.
    Незадекларированное имущество президента Порошенко
    СМИ узнали о незадекларированной вилле Порошенко в Испании
    23:52 10.11.2016
    3692Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    По информации СМИ, двухэтажная вилла площадью 1254 кв. м в Испании была возведена еще в 1993 году. Рядом с домом находится 26 соток земли. Местные жители знают, кому принадлежит дом.
    Вилла Петра Порошенко в Испании
    Выходные Порошенко провел на вилле в Испании - СМИ
    15:30 06.05.2016
    754
    Вылетел президент в Испанию чартерным рейсом 1 мая из Жулян на самолете Learjet 60 (рейс на Малагу через Пулу в 18.00). Вернуться Порошенко планирует 6 мая.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Арсен Аваков
    Аваков купил роскошную виллу в Италии – СМИ
    10:49 28.02.2018
    3615
    По информации СМИ, вилла в муниципалитете Сан Феличе Чирчео насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале.
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