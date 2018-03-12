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    • Источники: РИА Новости Украина
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    Как известная украинская певица весну встречала
    "Дикие танцы" Русланы с лебедями под Киевом 
    06:05 11.03.2018
    1160
    Известная украинская певица, победительница Евровидения Руслана Лыжичко рассказала в Facebook, как она встретила весну в компании двух лебедей на озере под Киевом.
    В Херсонской области произошли столкновения военных и местных жителей 
    18:53 11.03.2018
    0
    Военно-морские силы Украины уже подтвердили факт массовой драки и сообщили о задержании участников столкновений. Полиция Херсонской области проводит расследование по факту получения телесных повреждений местными жителями.
    Дело Рубана. Власти породили демона, которых их пошатнет - Решмедилова
    09:05 11.03.2018
    0
    Учитывая то, что Рубан занимался столь деликатным вопросом, как обмен пленными, его арест может быть попыткой сделать так, чтобы он замолчал, предположила политолог.
    Что скрывают от украинцев за стокгольмским цирком?
    16:49 11.03.2018
    0
    Псевдовыигрыш Украины в Стокгольмском арбитраже по искам против российского "Газпрома" явно привел к головокружению от успехов. При этом уже с 1 апреля цена на газ для населения будет определяться по цене немецкого газового хаба.
    Путин о возврате Крыма Украине: "Вы что, с ума сошли, что ли?"
    14:59 11.03.2018
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    "Вы что, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", — сказал президент в фильме "Путин", который выложен в соцсетях.
    Соцсети: арест "террориста" Рубана - крайне мутная история
    16:08 11.03.2018
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    Холодное начало марта подогрела очередная скандальная история: на блокпосту Донбасса с арсеналом оружия был арестован руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан. В чем обвиняют известного "переговорщика"?
    Как известная украинская певица весну встречала
    "Дикие танцы" Русланы с лебедями под Киевом 
    06:05 11.03.2018
    1160
    Известная украинская певица, победительница Евровидения Руслана Лыжичко рассказала в Facebook, как она встретила весну в компании двух лебедей на озере под Киевом.
    Все теги