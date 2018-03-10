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    верующие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Мозаика капеллы Сан Дзено церкви Санта Прасседе
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    20:59 12.06.2017
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    По словам митрополита Антония, пост – самый подходящий период для серьезной работы над собой. В этот период стоит приложить усилия, чтобы отречься от всех грехов, но прежде всего – постараться избавиться от лжи.
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    Вербное воскресенье, вслед за Пасхой и Рождеством и наряду с Троицей — один из самых популярных церковных праздников в народе, когда в храмы приходят даже те, кто бывает в них всего несколько раз в году.
    Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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    В этот день церковь вспоминает страшную трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории - изгнание его праотца Адама из Рая. По установленному в древние времена обычаю, верующие в этот день прощают взаимные обиды и согрешения.
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    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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