По словам митрополита Антония, пост – самый подходящий период для серьезной работы над собой. В этот период стоит приложить усилия, чтобы отречься от всех грехов, но прежде всего – постараться избавиться от лжи.
Вербное воскресенье, вслед за Пасхой и Рождеством и наряду с Троицей — один из самых популярных церковных праздников в народе, когда в храмы приходят даже те, кто бывает в них всего несколько раз в году.
В этот день церковь вспоминает страшную трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории - изгнание его праотца Адама из Рая. По установленному в древние времена обычаю, верующие в этот день прощают взаимные обиды и согрешения.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.