В субботу, 30 сентября, в селе Яноши Береговского района Закарпатской области стартовал традиционный фестиваль "Берегфест 2017". На открытии глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль озвучил приветственную речь на венгерском языке.
По мнению глав венгерских организаций, принятый Радой закон "Об образовании" противоречит международным обязательствам и Конституции Украины, а также лишает представителей национальных меньшинств возможностей учиться на родном языке.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".