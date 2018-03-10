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    венгерский язык

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Москаль рассмешил всех венгров Закарпатья. Видео
    Москаль рассмешил всех венгров Закарпатья 
    05:28 01.10.2017
    2852Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В субботу, 30 сентября, в селе Яноши Береговского района Закарпатской области стартовал традиционный фестиваль "Берегфест 2017". На открытии глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль озвучил приветственную речь на венгерском языке.
    Закарпатье
    Венгры Закарпатья протестуют против закона "Об образовании"
    18:51 06.09.2017
    1069Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По мнению глав венгерских организаций, принятый Радой закон "Об образовании" противоречит международным обязательствам и Конституции Украины, а также лишает представителей национальных меньшинств возможностей учиться на родном языке.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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