Сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района пожаловались, что из-за недостаточного наблюдения со стороны правоохранительных органов их работа все чаще сводится к ремонту, а не обслуживанию.
В понедельник, 12 сентября, вода в фонтанах в центре Киева – на Майдане Незалежности и Подоле – стала ярко-зеленого цвета. Коммунальщикам пришлось сначала слить воду, вымыть чаши фонтанов, а потом запустить их снова.
Инцидент произошел в понедельник около 12.30 по местному времени (13.30 по Киеву). 41-летний мужчина справил нужду на монумент, а затем плюнул в него же. По данным полиции, он также громко высказывался в поддержку национал-социализма.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".