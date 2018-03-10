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    вандалы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Президент Польши Анджей Дуда
    Дуда назвал условия восстановления памятников УПА в Польше
    16:34 13.12.2017
    1637Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По словам президента Польши Анджея Дуды, перед тем, как восстанавливать разрушенные памятники, необходимо провести соответствующие исследования и эксгумацию.
    Неизвестные вандалы уничтожили умные лавочки в центре Киева
    В центре Киева вандалы разломали "умные" лавочки
    17:05 01.12.2017
    776
    Сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района пожаловались, что из-за недостаточного наблюдения со стороны правоохранительных органов их работа все чаще сводится к ремонту, а не обслуживанию.
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    Украина: осквернение Вечного огня и "подлая тишина"
    08:35 09.11.2017
    3503Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    В Украине многие уверены: как и в предыдущих многочисленных случаях надругательства над могилами и памятниками героям советской эпохи, виновные в осквернении Вечного огня в Киеве наказаны не будут.
    Вандалы окрасили воду в ярко-зеленый цвет в фонтанах Киева. Видео
    Вандалы окрасили воду в ярко-зеленый цвет в фонтанах Киева 
    09:55 13.09.2017
    226
    В понедельник, 12 сентября, вода в фонтанах в центре Киева – на Майдане Незалежности и Подоле – стала ярко-зеленого цвета. Коммунальщикам пришлось сначала слить воду, вымыть чаши фонтанов, а потом запустить их снова.
    Мемориал павшим советским воинам в Берлине
    Мужчина осквернил мемориал павшим советским воинам в Берлине
    21:32 14.08.2017
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    Инцидент произошел в понедельник около 12.30 по местному времени (13.30 по Киеву). 41-летний мужчина справил нужду на монумент, а затем плюнул в него же. По данным полиции, он также громко высказывался в поддержку национал-социализма.
    В Кривом Роге вандалы сожгли украинский флаг на стелле Героев АТО
    В Кривом Роге вандалы сожгли украинский флаг на стеле Героев АТО
    06:45 24.01.2017
    2337Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    По словам депутата Криворожского горсовета Николая Колесника, ночью сожгли флаг Украины возле стелы погибших Героев на 95-ом квартале второй раз за десять дней.
    Памятник Воин-освободителю в Харькову
    В Харькове неизвестные сбили буквы с памятника Воину-освободителю
    19:21 19.01.2016
    927
    С монумента полностью сбита надпись "Воину", а также несколько букв в слове "освободителю". На место происшествия выезжали правоохранители, которые занялись установлением обстоятельств произошедшего.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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