Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.
По словам ирландки Алекс Бермингем, ее 74-летняя бабушка купила рождественские шарики в магазине товаров для дома, когда она начала развешивать их на елку, она поняла, что бабуля купила упакованные в шары блестящие стринги.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.
Традиция украшения новогодней елки уже несколько столетий. Но советские рождественские елки разительно отличались от елок до революции. Советские украшения должны были отражать новую идеологию и эволюцию государства.