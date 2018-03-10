В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.