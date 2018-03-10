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В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.