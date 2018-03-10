наверх
10.03.201820:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    туман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Киев накрыл густой туман. Видео
    Из-за тумана в Киеве видимость на дорогах составляет не более 30 метров 
    02:18 10.03.2018
    162
    В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
    Принцип домино - из-за сильного тумана в Польше столкнулось около сотни машин
    Принцип домино: из-за сильного тумана в Польше столкнулись более 70 авто 
    06:34 28.01.2017
    216
    В центральной части страны из-за густого тумана водитель одного из грузовиков въехал в фуру, а далее последовала цепная реакция. Всего столкнулись 72 автомобиля.
    Густой туман в Киеве
    Густой туман в Киеве 
    06:27 04.10.2016
    281
    Несколько дней подряд Киев окутан густым туманом. По утверждению метеорологов, это явление возникло из-за повышенной температуры, отсутствия ветра и продолжительных осадков.
    Китай окутал сильный туман
    Китай окутал сильный туман 
    20:05 03.01.2016
    221Природные катаклизмы по всему миру.
    После густого смога Китай окутал сильный туман. Согласно информации, предоставленной "5 каналом", метеорологи объявили чуть ли не критический уровень опасности.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Киев накрыл густой туман. Видео
    Из-за тумана в Киеве видимость на дорогах составляет не более 30 метров 
    02:18 10.03.2018
    162
    В Укргидометцентре предупреждали о густом тумане в ночь на 10 марта в Киеве, но сами синоптики не ожидали, что он будет настолько густым. По их прогнозам, видимость должна была составить 200-500 метров. Но водители сообщают, что местами видимость максимально достигает 30-40 метров.
    Все теги