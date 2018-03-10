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    трансплантация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Врач. Архивное фото
    Из Мариуполя. "Черная" трансплантология: украинцы продают себя по кускам
    10:49 23.02.2018
    1720Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Зачастую донорам предлагают сделать операцию за границей – например, в Австрии или Сингапуре. На сайте предлагают заполнить анкету, а потом "специалисты" свяжутся с человеком и скажут, в какую страну ему отправляться.
    Операция на сердце. Архивное фото
    Более половины украинцев готовы отдать себя на органы
    18:48 28.08.2017
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    Большинство поддержавших право человека о пожертвовании собственных органов после смерти - из западных регионов страны, молодежь, состоятельные люди и те, у кого в семье есть медики.
    Операция в Днепропетровской областной клинической больнице им. Мечникова. Архивное фото
    В парламенте рассмотрят законопроект о трансплантации - Сысоенко
    13:14 15.04.2016
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    В Украине планируют законодательно урегулировать вопросы трансплантации органов. В Верховной Раде находится законопроект, который предусматривает решение проблем с трансплантацией.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Врач. Архивное фото
    Из Мариуполя. "Черная" трансплантология: украинцы продают себя по кускам
    10:49 23.02.2018
    1720
    Зачастую донорам предлагают сделать операцию за границей – например, в Австрии или Сингапуре. На сайте предлагают заполнить анкету, а потом "специалисты" свяжутся с человеком и скажут, в какую страну ему отправляться.
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