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МВФ даст кредит Украине, если Киев повысит тарифы на газ для населения — Фонд хочет, чтобы в этот отопительный сезон за газ платили на 18% больше, пишут СМИ. А что же пишут по этому поводу в сетях сами украинцы? Как отреагировали они на такие новости?