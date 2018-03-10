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    транши

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Будет больно. Украина без транша МВФ
    15:50 02.02.2018
    2376Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Без МВФ Украине не погасить внешние обязательства в 2018-2019-м, считает эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.
    Президент Украины Петр Порошенко на Экономическом форуме в Давосе
    Порошенко нарасхват: Давос, Волкер, деньги. Экспертные итоги недели
    19:56 26.01.2018
    2539
    США ведут традиционную для себя "двойную бухгалтерию" по ситуации в Украине – сначала говорят одно, а потом – совершенно иное. А для президента Порошенко перед выборами важно показать, что у него есть связи с западными элитами – отсюда громкая поездка в Давос.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Лукаш: Порошенко снова выпрашивает кредит МВФ, остановите его!
    16:15 26.01.2018
    2406Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Президент Петр Порошенко снова выпрашивает кредит МВФ, считает экс-министр юстиции Елена Лукаш. При этом она задается вопросом: зачем Украине снова влезать в долги, если, по словам властей, и так все хорошо.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    МВФ даст, МВФ и заберет потом
    15:51 26.01.2018
    613Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Разрыв отношений с МВФ приведет к колоссальному экономическому кризису в начале 2019 года, а это пик политического цикла, потому Украина мотивирована продолжать сотрудничество с фондом, отметил исполнительный директор международного Фонда Блейзера.
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Соцсети: на что только не пойдут ради транша МВФ
    14:28 26.01.2018
    1713Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Ради очередного транша МВФ президент Порошенко согласился выполнить все условия Фонда, среди которых не только вопрос Антикоррупционного суда, но и подорожание газа – пишут СМИ.
    Международный валютный фонд
    Тренд дня: "Зачем Украине МВФ, если экономика растет и реформы буяют?"
    13:33 26.01.2018
    1847Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Политические эксперты и блогеры отреагировали на заявления президента Петра Порошенко в ходе экономического форума в Давосе, в частности, по траншу Международного валютного фонда.
    Виктор Скаршевский
    Скаршевский: без МВФ Украине выживать будет проще
    14:34 24.01.2018
    453
    МВФ может дать Украине еще один транш, но исключительно из политических соображений. При этом "игла Фонда", на которой сидит правительство страны, говорит о непрофессионализме Кабмина, уверен экономист Виктор Скаршевский.
    Ростислав Томенчук
    МВФ никогда не разорвет сотрудничество с Украиной — эксперт
    11:41 29.12.2017
    376
    Глава правления Украинского института международной политики Ростислав Томенчук подчеркнул, что власти стоит поднять вопрос о новой программе сотрудничества с МВФ.
    Экономика
    Экономические итоги Украины: позади — провалы, впереди — серьезные вызовы
    10:14 27.12.2017
    3556Украина 2018: новые испытания
    Уходящий 2017 год не оправдал грандиозных планов властей. По итогам года показатели роста ВВП лишь повторяют прошлогодние, а западные кредиторы уже не спешат давать Киеву новую помощь.
    Международный валютный фонд
    Опрос экспертов: МВФ уже не доверяет Украине
    12:15 24.11.2017
    821Политический кризис: страна в тупике
    МВФ теряет терпение в отношениях с Киевом. Международные кредиторы требуют от украинских властей проводить радикальные реформы, но у тех на носу выборы, поэтому чиновники тормозят радикальные изменения, занимаясь профанацией.
    Андрей Блинов
    Эксперт сказал, когда Украина получит транш МВФ
    14:12 27.10.2017
    921
    Экономист Андрей Блинов прогнозирует охлаждение отношений Украины с МВФ и вероятную отсрочку на год получения пятого транша кредита: Украина вновь вернется к тесному сотрудничеству с МВФ лишь после окончания отопительного сезона именно из-за цены на газ.
    Международный валютный фонд
    Или рост тарифов, или деньги - выбирайте! Соцсети об условиях МВФ
    18:33 19.10.2017
    2835Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    МВФ даст кредит Украине, если Киев повысит тарифы на газ для населения — Фонд хочет, чтобы в этот отопительный сезон за газ платили на 18% больше, пишут СМИ. А что же пишут по этому поводу в сетях сами украинцы? Как отреагировали они на такие новости?
    Доллары. Архивное фото
    Польша откажется от кредита МВФ в $9,2 млрд
    09:15 15.10.2017
    2369
    На решение отказаться от кредита МВФ оказали влияние сверхдоходы национального бюджета размером в 4,9 млрд злотых (1,36 млрд долларов), полученным с января по август.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото
    МВФ попросит от Украины новых жертв
    17:32 13.09.2017
    2730Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Учитывая поведение Верховной Рады и отсутствие жесткой позиции у президента, скорее всего, требования МВФ не будут выполнены, соответственно, до Нового года рассчитывать на очередной транш не стоит, считает экономист Игорь Полховский.
    Международный валютный фонд
    МВФ уехал, клоуны остались, а денег как не было, так и нет
    14:50 18.07.2017
    2016
    Недавнее сообщение о том, что МВФ откладывает выделение Украине очередного транша пока что до осени, было ожидаемым. Официальная версия – парламент уже не успеет принять до летних вакаций необходимые законопроекты. Реально же все намного сложнее.
    Сергей Фурса
    Фурса: сроки получения Украиной очередного транша МВФ не важны
    21:41 16.07.2017
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    Экономист Сергей Фурса в эфире "ГС" отметил: просто оставаться в программе МВФ будет хорошим сигналом для всех экономических агентов, что Украина движется в правильном направлении.
    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    Программа с МВФ. Гройсман рассчитывал на аванс — Скаршевский
    13:29 10.07.2017
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    Экономист Виктор Скаршевский в эфире "ГС" заявил, что в 2017 году Украина может обойтись без денег МВФ, поскольку выплаты по внешним долгам небольшие, а в дальнейшем нас спасет только реструктуризация долга.
    Купюра евро
    Евросоюз выделил Украине 10 млн евро на реформу госуправления
    15:24 13.05.2017
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    Согласно информации, ЕС отметил продвижение реформ в госсекторе, а также начало масштабного реформирования министерств, анонсированное премьер-министром Владимиром Гройсманом.
    Международный валютный фонд
    МВФ выделит новый транш в размере $1 млрд в марте
    22:44 04.03.2017
    424Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Завершение третьего обзора позволит предоставить Украине еще около 1 миллиарда долларов. Это доведет общий объем финансовой помощи до 8,32 миллиарда долларов.
    Валентин Наливайченко. Архивное фото
    Наливайченко: украинцев ждет сокращение зарплат и уменьшение числа больниц
    21:59 01.10.2016
    5244Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Согласно заявлению экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, среди условий МВФ - сокращение медицины, сокращение койкомест и больниц, сокращение заработной платы.
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