США ведут традиционную для себя "двойную бухгалтерию" по ситуации в Украине – сначала говорят одно, а потом – совершенно иное. А для президента Порошенко перед выборами важно показать, что у него есть связи с западными элитами – отсюда громкая поездка в Давос.
Президент Петр Порошенко снова выпрашивает кредит МВФ, считает экс-министр юстиции Елена Лукаш. При этом она задается вопросом: зачем Украине снова влезать в долги, если, по словам властей, и так все хорошо.
Разрыв отношений с МВФ приведет к колоссальному экономическому кризису в начале 2019 года, а это пик политического цикла, потому Украина мотивирована продолжать сотрудничество с фондом, отметил исполнительный директор международного Фонда Блейзера.
МВФ может дать Украине еще один транш, но исключительно из политических соображений. При этом "игла Фонда", на которой сидит правительство страны, говорит о непрофессионализме Кабмина, уверен экономист Виктор Скаршевский.
МВФ теряет терпение в отношениях с Киевом. Международные кредиторы требуют от украинских властей проводить радикальные реформы, но у тех на носу выборы, поэтому чиновники тормозят радикальные изменения, занимаясь профанацией.
Экономист Андрей Блинов прогнозирует охлаждение отношений Украины с МВФ и вероятную отсрочку на год получения пятого транша кредита: Украина вновь вернется к тесному сотрудничеству с МВФ лишь после окончания отопительного сезона именно из-за цены на газ.
МВФ даст кредит Украине, если Киев повысит тарифы на газ для населения — Фонд хочет, чтобы в этот отопительный сезон за газ платили на 18% больше, пишут СМИ. А что же пишут по этому поводу в сетях сами украинцы? Как отреагировали они на такие новости?
Учитывая поведение Верховной Рады и отсутствие жесткой позиции у президента, скорее всего, требования МВФ не будут выполнены, соответственно, до Нового года рассчитывать на очередной транш не стоит, считает экономист Игорь Полховский.
Недавнее сообщение о том, что МВФ откладывает выделение Украине очередного транша пока что до осени, было ожидаемым. Официальная версия – парламент уже не успеет принять до летних вакаций необходимые законопроекты. Реально же все намного сложнее.
Экономист Виктор Скаршевский в эфире "ГС" заявил, что в 2017 году Украина может обойтись без денег МВФ, поскольку выплаты по внешним долгам небольшие, а в дальнейшем нас спасет только реструктуризация долга.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".