Экологически чистый и вместительный общественный электротранспорт чиновники предложили постепенно заменять коммунальными автобусами малой вместимости, которые приобретут за счет демонтажа и продажи трамвайного хозяйства.
Горожане и гости столицы смогут увидеть и первый киевский вагон, который начал курсировать в городе 125 назад. Об этом в эфире "ГС" рассказала начальник службы маркетинга и связей с общественностью КП "Киевпастранс" Анна Бондарь.
В Одессе впервые прибывший в Украину чешский скрипач-виртуоз Павел Шпорцл дал концерт в вагоне трамвая. Шпорцл играл на скрипке во время движения трамвая, следовавшего по маршруту № 5 (Аркадия - Центральный автовокзал).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".