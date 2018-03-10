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    трамваи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Ввод в эксплуатацию первых экскаваторов производства ДНР
    В Донецке планируют запустить производство трамваев
    17:04 07.12.2017
    1087
    По информации Минпромторга ДНР, в следующем году планируется начать выпуск собственных трамваев на базе государственного предприятия "Донецкий электротехнический завод".
    В Харькове сошел с рельсов новый современный трамвай
    В Харькове сошел с рельсов новый современный трамвай
    16:44 13.09.2017
    522
    Как сообщили в Харьковском горсовете, это первый сход с рельсов нового трамвая. В результате инцидента напротив Гольберговской церкви никто не пострадал.
    Трамвайная конечная в Краматорске
    Краматорск: есть ли жизнь без трамваев
    18:18 18.08.2017
    1467
    Экологически чистый и вместительный общественный электротранспорт чиновники предложили постепенно заменять коммунальными автобусами малой вместимости, которые приобретут за счет демонтажа и продажи трамвайного хозяйства.
    Кличко открыл парад трамваев в Киеве
    Кличко открыл Парад трамваев в Киеве 
    17:26 17.06.2017
    632
    Мэр Киева Виталий Кличко дал старт Параду трамваев, который состоялся на Контрактовой площади Киева по случаю 125-летия Киевского электрического трамвая.
    Парад трамваев
    Парад трамваев на Подоле: на ретросоставах покатают бесплатно - "Киевпастранс"
    15:25 17.06.2017
    191
    Горожане и гости столицы смогут увидеть и первый киевский вагон, который начал курсировать в городе 125 назад. Об этом в эфире "ГС" рассказала начальник службы маркетинга и связей с общественностью КП "Киевпастранс" Анна Бондарь.
    В Киеве трамвай насмерть сбил женщину
    В Киеве трамвай насмерть сбил женщину
    21:01 03.06.2017
    323
    Согласно информации, из-под вагона было извлечено тело на вид около 45 лет без документов. Тело протащило под колесами около 20 метров, оно сильно изувечено.
    В одесском трамвае чешский виртуоз Шпорцл исполнил Оду к радости. Видео
    Чешский виртуоз дал концерт в одесском трамвае 
    05:22 19.04.2017
    108
    В Одессе впервые прибывший в Украину чешский скрипач-виртуоз Павел Шпорцл дал концерт в вагоне трамвая. Шпорцл играл на скрипке во время движения трамвая, следовавшего по маршруту № 5 (Аркадия - Центральный автовокзал).
    В Одессе трамвай сошел с рельс, повредив пять машин
    В Одессе трамвай сошел с рельсов, повредив пять машин 
    22:27 22.01.2017
    128
    В воскресенье, около 17 часов, на перекрестке Пантелеймоновской и Александровского проспекта трамвай по ходу движения сошел с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
    В Одессе трамвай сошел с рельсов
    В Одессе трамвай сошел с рельсов и врезался в припаркованную машину
    15:12 17.12.2016
    191
    Согласно информации КП "Одесгорэлектротранс", причиной аварии стал посторонний предмет на рельсах. В результате аварии никто не пострадал. Движение трамваев восстановлено.
    Стрельба в трамвае Одессы
    В Одессе произошла стрельба, одна женщина ранена
    20:49 11.09.2016
    1802Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В ходе конфликта мужчина достал револьвер и открыл огонь по обидчикам. В них он не попал, зато ранил ехавшую в том же трамвайном вагоне женщину, к ссоре не имевшую никакого отношения.
    В Киеве трамвай задавил пешехода
    В Киеве трамвай задавил пешехода
    20:58 06.06.2016
    678
    В Киеве по улице Тростянецкой водитель трамвая не смог вовремя остановиться перед пешеходом и совершил наезд на него. Травмы оказались смертельными - пешеход погиб на месте.
    Метро в Афинах. Архивное фото
    В Афинах остановились трамваи и метро
    09:13 21.05.2016
    187
    Работники общественного транспорта выступают против приватизации государственного имущества. В обычном режиме в субботу и воскресенье будут ходить поезда и пригородные электрички.
    На месте ЧП в Харькове: трамвай отрезал ноги женщине, упавшей на рельсы
    В Харькове трамвай переехал женщину, она осталась без ног
    10:31 20.04.2016
    449
    По данным патрульной полиции, на момент дорожно-транспортного происшествия женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Авария произошла на пересечении улиц Шевченко и Матюшенко.
    Порошенко поделился впечатлениями после испытания нового трамвая в Виннице
    Порошенко поделился впечатлениями после испытания нового трамвая в Виннице 
    00:57 23.02.2016
    691
    Президент Петр Порошенко в ходе рабочей поездки в Винницу посетил КП "Винницкая транспортная компания". Глава государства решил проехаться на новом трамвае, выпущенном предприятием.
    В Днепропетровске БТР влетел в трамвай. Видео
    В Днепропетровске БТР влетел в трамвай 
    02:48 30.01.2016
    247
    В результате аварии с участием бронетехники в Днепропетровске пострадала женщина-водитель трамвай, в который на перекрестке врезался БТР. Авария произошла на улице Ленинградской возле Амурского моста.
    В Одессе возле ж/д вокзала трамвай задавил человека
    В Одессе возле ж/д вокзала трамвай задавил человека
    16:12 14.01.2016
    294
    На Старосенной площади трамвай маршрута №13 сошел с рельсов и врезался в металлическое ограждение, раздавив проходящего мимо пешехода. Также травмы получили водитель трамвая и несколько пассажиров.
    На Подоле в Киеве трамвай лишился колес
    На Подоле в Киеве трамвай лишился колес
    19:41 22.11.2015
    840
    Из-за того, что авария произошла на развязке нескольких трамвайных маршрутов, есть возможность, что другие трамваи пустят в обход. Согласно информации, пострадавших в инциденте нет.
    В Киеве на площади Победы восстановили движение трамваев
    В Киеве на площади Победы восстановили движение трамваев 
    21:52 11.10.2015
    293
    Согласно информации пресс-службы КГГА, в воскресенье, 11 октября, после проведения капитального ремонта трамвайного переезда на площади Победы было восстановлено трамвайное движение.
    В Киеве прошел Парад трамваев
    В Киеве обновят 59 трамвайных переездов, установят "умные остановки" - КГГА
    18:23 11.10.2015
    522
    Согласно информации первого заместителя председателя КГГА Игоря Никонова, соответствующие работы позволяют уменьшить транспортную нагрузку, повышают уровень безопасности автомобилистов.
    В Киеве прошел Парад трамваев
    В Киеве прошел "Парад трамваев" 
    16:34 10.10.2015
    632
    В Киеве, в районе площади Дружбы народов, 10 октября прошел "Парад трамваев". Согласно информации пресс-службы КП "Киевпастранс", во время парада представили 13 моделей трамваев.
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