В случае с Колумбией женское обрезание не является частью культуры эмбера, но эта практика сохраняется "по настоянию религиозных деятелей, католиков и евангелистов, которые навязывают нам чуждый способ мысли".
На Старый Новый год нельзя давать в долг, нельзя давать деньги посевальщикам, пересчитывать мелкие деньги, встречать праздник в старой и грязной одежде, не принято в этот день выносить мусор, нельзя обижаться и быть злопамятным.
В Испании состоялись соревнования по возведению "живых башен" — кастели. В этом году башня, состоявшая из 500 человек, достигла высотой 10 этажного дома. Представление устраивается раз в два года и собирает сотни тысяч зрителей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В случае с Колумбией женское обрезание не является частью культуры эмбера, но эта практика сохраняется "по настоянию религиозных деятелей, католиков и евангелистов, которые навязывают нам чуждый способ мысли".
В Испании состоялись соревнования по возведению "живых башен" — кастели. В этом году башня, состоявшая из 500 человек, достигла высотой 10 этажного дома. Представление устраивается раз в два года и собирает сотни тысяч зрителей.