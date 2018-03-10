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    традиции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Японец Синри Тэдзука создает уникальные образцы искусства Амэдзаику
    Японское совершенство в древнем искусстве создания леденцов в виде животных 
    03:16 12.02.2018
    284
    26-летний японец Синри Тэдзука направил все силы на возрождение былой славы техники Амэдзаику, искусства создания леденцов в виде животных, известного начиная с XIII века.
    Колумбийские девочки перед проведением обряда обрезания
    Корни варварства. Драма женского обрезания в Колумбии
    13:15 11.02.2018
    906
    В случае с Колумбией женское обрезание не является частью культуры эмбера, но эта практика сохраняется "по настоянию религиозных деятелей, католиков и евангелистов, которые навязывают нам чуждый способ мысли".
    Празднование народного праздника Маланки
    Старый Новый год: что по традиции нельзя делать в этот праздник
    18:42 12.01.2018
    2343
    На Старый Новый год нельзя давать в долг, нельзя давать деньги посевальщикам, пересчитывать мелкие деньги, встречать праздник в старой и грязной одежде, не принято в этот день выносить мусор, нельзя обижаться и быть злопамятным.
    Художник создает шедевры из бумаги
    Красота индийских женщин в удивительных шедеврах из бумаги 
    11:08 18.12.2017
    565
    В одной из последних работ Парт Котекар решил изобразить индивидуальность и красоту индийских женщин, которые ежедневно встают в 5:00 утра и целый день работают и занимаются своими делами.
    Празднование Нового года по Восточному календарю
    Празднование Нового года по Восточному календарю 
    06:16 29.01.2017
    357
    Китайский Новый год отмечается как государственный праздник в ряде стран и на территория, где проживает значительное количество китайцев, прежде всего в странах Восточной Азии.
    В Испании построили из людей живую башню высотой 10 этажей
    В Испании построили из людей "живую башню" высотой 10 этажей 
    02:47 04.10.2016
    207
    В Испании состоялись соревнования по возведению "живых башен" — кастели. В этом году башня, состоявшая из 500 человек, достигла высотой 10 этажного дома. Представление устраивается раз в два года и собирает сотни тысяч зрителей.
    Большой турнир традиционных лучников в Киеве
    Большой турнир традиционных лучников в Киеве 
    02:16 19.09.2016
    217
    В воскресенье в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины состоялся большой турнир лучников, сообщили во Всемирной федерации традиционной стрельбы из лука в Украине.
    Егорян и Сафин обрили наголо тренера сборной России по фехтованию. Видео
    Егорян и Сафин обрили наголо тренера сборной России по фехтованию 
    04:51 15.08.2016
    295Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов сдержал свое обещание и побрился наголо после того, как российские саблистки завоевали золотые медали Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.
    Празднование Ивана Купалы. Архивное фото
    В Украине в четверг отмечается праздник Ивана Купалы
    03:24 07.07.2016
    1286
    Согласно евангельской истории, в этот день свершилось предсказание архангела Гавриила: у престарелых супругов - священника Захарии и Елисаветы - родился долгожданный сын, которого нарекли Иоанном.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Колумбийские девочки перед проведением обряда обрезания
    Корни варварства. Драма женского обрезания в Колумбии
    13:15 11.02.2018
    906
    В случае с Колумбией женское обрезание не является частью культуры эмбера, но эта практика сохраняется "по настоянию религиозных деятелей, католиков и евангелистов, которые навязывают нам чуждый способ мысли".
    Японец Синри Тэдзука создает уникальные образцы искусства Амэдзаику
    Японское совершенство в древнем искусстве создания леденцов в виде животных 
    03:16 12.02.2018
    284
    26-летний японец Синри Тэдзука направил все силы на возрождение былой славы техники Амэдзаику, искусства создания леденцов в виде животных, известного начиная с XIII века.
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