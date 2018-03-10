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    товарооборот

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Кабинет министров Украины
    Кабмин опубликовал Порядок перемещения товаров через линию разграничения
    18:30 04.03.2017
    1618Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Согласно постановлению, через линию разграничения разрешается перевозить продукты питания и лекарственные препараты, товары и продукцию металлургической, горнообогатительной, угледобывающей отраслей и объектов критической инфраструктуры.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит товарообмен с Донбассом - Аваков
    22:52 26.02.2017
    387Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, вопрос урегулирования товарообмена с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей - это необходимость.
    Президент России Владимир Путин
    Путин рассчитывает восстановить и нарастить отношения РФ с ЕС
    21:35 09.05.2015
    314Новые санкции в отношении России.
    Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, введенные Россией и ЕС взаимные ограничения отразились и на товарообороте. Он заявил о готовности полностью восстановить связи.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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