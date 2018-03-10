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    тоталитаризм

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ростислав Кравец
    Кравец: Украина движется к тоталитарному государству
    19:45 23.02.2018
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    Популистские лозунги Луценко подтверждают полный непрофессионализм прокуроров, а также ненужность антикоррупционного суда и его изначальную предвзятость, уверен юрист Ростислав Кравец.
    Елена Лукаш
    Лукаш: тоталитаризм обойдется дорого
    16:09 05.02.2018
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    Покупаемый Украиной лучший европейский газ из элитных месторождений Словакии, вероятно, теперь делают из долларов, это хоть как-то объясняет его цену, иронично отмечает экс-министр юстиции Елена Лукаш.
    Флаг Украины
    Правозащитники: Украина идет к тоталитаризму
    15:51 18.07.2017
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    На протяжении последних трех лет все время наблюдается стремление украинской власти расширить свои полномочия — разумеется, за счет сужения прав, гарантий и свобод граждан, отметили правозащитники.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Ростислав Кравец
    Кравец: Украина движется к тоталитарному государству
    19:45 23.02.2018
    532
    Популистские лозунги Луценко подтверждают полный непрофессионализм прокуроров, а также ненужность антикоррупционного суда и его изначальную предвзятость, уверен юрист Ростислав Кравец.
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