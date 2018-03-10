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    торжества

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Майдан накануне юбилея революции
    Майдан за несколько дней до годовщины Революции Достоинства 
    16:28 16.02.2018
    658Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    В Киеве 18-20 февраля пройдет ряд торжественных мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни при участии представителей органов власти и общественности.
    В Турции проходят многотысячные шествия в связи с годовщиной переворота
    В Турции проходят многотысячные шествия в связи с годовщиной переворота
    23:56 15.07.2017
    146Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС
    Тысячи жителей турецкой столицы собрались с национальными флагами и фотографиями погибших в ходе попытки переворота на центральной плошали Кызылай, которая получила название площади национальной воли 15 июля.
    Церемония вручения награды киноакадемии США Оскар началась в Голливуде
    Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" началась в Голливуде
    04:17 29.02.2016
    879"Оскар-2016". Победители
    Ведущим главной киноночи года выступает комик Крис Рок. Он начал свое выступление с монолога о том, почему именно в этом году отсутствие среди актеров-номинантов представителей расовых меньшинств вызвало широкие протесты как среди киноманов.
    За кулисами торжества, или кого не пускают на мероприятия с президентом. Видео
    За кулисами церемонии, или Кого не пускают на мероприятия с президентом 
    00:56 30.01.2016
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    Президент Петр Порошенко в пятницу принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Памятному кресту Героям Крут на площади Андрея Первозванного.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Майдан накануне юбилея революции
    Майдан за несколько дней до годовщины Революции Достоинства 
    16:28 16.02.2018
    658
    В Киеве 18-20 февраля пройдет ряд торжественных мероприятий ко Дню Героев Небесной сотни при участии представителей органов власти и общественности.
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