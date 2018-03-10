Тысячи жителей турецкой столицы собрались с национальными флагами и фотографиями погибших в ходе попытки переворота на центральной плошали Кызылай, которая получила название площади национальной воли 15 июля.
Ведущим главной киноночи года выступает комик Крис Рок. Он начал свое выступление с монолога о том, почему именно в этом году отсутствие среди актеров-номинантов представителей расовых меньшинств вызвало широкие протесты как среди киноманов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".